Governo chama mais 100 servidores concursados para Saúde

Mais um edital de chamamento de servidores concursados para o Quadro Próprio de Servidores da Saúde foi publicado na sexta-feira (17). São 100 profissionais entre médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, técnicos de enfermagem, técnicos administrativos, assistentes de farmácia e técnico de segurança do trabalho.

Os selecionados vão atuar em Curitiba e ocuparão as funções de Promotor de Saúde Profissional (curso superior) e Produtor de Saúde Execução (ensino médio).

“O Governo do Estado mantém o compromisso de repor a força de trabalho da saúde. Este chamamento dá continuidade às nomeações dos que prestaram concurso em 2016 e ainda teremos novos editais até 2018”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto.

O Edital nº 100/2017 convoca os 100 candidatos aprovados no concurso realizado em 2016 para a avaliação médica e solicita Exames de Auxílio Diagnóstico que deverão ser feitos por conta do candidato antes da apresentação prevista para os dias 11, 12, 13, 14 e 15 de dezembro. Aqueles que constam da lista e não comparecerem nas datas e horários estabelecidos no Edital com todos os documentos e exames solicitados perderão o direito à vaga.

O edital pode ser verificado no endereço do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), em http://www.ibfc.org.br, onde estão definidas as datas para apresentação dos classificados. Todos os profissionais deverão se apresentar na sede da 2ª Regional de Saúde, à Rua Barão do Rio Branco, 465, Centro, em Curitiba.