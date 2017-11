Nigéria vai adotar sistema de bilhetagem eletrônica da Comec

Após conhecer o Sistema de Bilhetagem Eletrônica Metropolitana usado pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) há quase três anos, uma comitiva composta por integrante do governo e empresários da Nigéria decidiu importá-lo para ser usado naquele País.

“A cidade de Lagos será a pioneira na implantação desse sistema que, em pouco tempo, será copiado por todas as cidades da Costa do Lago”, afirmou o comissário de Infraestrutura de Águas daquela cidade, Ade Akinsanya.

A comitiva visitou a Comec nesta segunda-feira (20), conheceu a Sala de Controle e toda tecnologia para o funcionamento do sistema. O grupo também percorreu um trajeto de ônibus, experimentando o uso das linhas da Praça Ruy Barbosa até Pinhais – viu o dia a dia dos passageiros, o uso dos cartões, incluindo o sistema de reconhecimento biométrico facial que evita fraudes.

O secretário do Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, falou sobre os benefícios à população, como o wifi gratuito, o controle de todos os veículos de um único local (Sala de Controle), a diminuição de custos e de tempo que permite, a geolocalização de cada ônibus em tempo real, assim como todo o histórico de operação diária da frota em todas as linhas. “Daqui é possível saber e acompanhar itinerários, as paradas e a velocidade, pois os veículos são equipados com GPS”, destacou Ortega.

O diretor de Transporte da Comec, Marcos Sheremeta, mostrou em números o trabalho do órgão. Atualmente a Comec atende 20 cidades com 18 empresas operadoras de 218 linhas. Destas, 206 operam em dias úteis, 136 delas integradas e 82 não integradas. Há 920 veículos para atender 85 milhões de acessos aos serviços pelas catracas, só em 2016. No primeiro trimestre de 2017 foram 20 milhões de acessos.

Dos 3,7 milhões de cartões emitidos, 1.288 foram cancelados por suspeita de fraude. Dos usuários do sistema, 65.117 são pessoas idosas e 12.734 são pessoas com deficiência. Da frota, 1.005 veículos são rastreados por GPS. Em tubos e terminais, 100% da frota possuem Sistema de Identificação Biométrica e 100% dos Terminais Metropolitanos têm serviço de wifi para pessoas que possuem cartão.

O diretor-presidente da Comec, Omar Akel, destacou a racionalização do pessoal de controle e da tecnologia para obter maiores informações operacionais e a diminuição de custos ao Governo do Paraná, para os próprios empresários do setor e para a população. Ele salientou que o sistema não onerou a tarifa pega pelos usuários, pois os custos de implantação e da operação foram suportados pelas empresas metropolitanas em benefício de todos os usuários e do próprio sistema.

Também participou do encontro o coordenador geral da Região Metropolitana de Curitiba, Carlos do Rego Almeida Filho.