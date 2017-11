Paraná tem melhor outubro desde 2013 para o emprego

O Paraná registrou a abertura de 34.822 vagas de janeiro a outubro de 2017, mostram dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta segunda-feira (20). No mesmo período do ano passado, o saldo estava negativo em 21.453 vagas. Em outubro foram abertas 4.749 vagas, o melhor resultado para o mesmo mês desde 2013 (8.199 vagas). Os números representam o saldo entre admissões e demissões.

A abertura de vagas no Paraná ganhou força na maioria dos setores pesquisados, com destaque para a indústria da transformação (17.596 vagas), serviços (14.529), comércio (2.394), administração pública (439) e agropecuária (1.837). As contribuições negativas ficaram por conta da atividade extrativa mineral, com saldo negativo de 122, serviços industriais de utilidade pública (-317), e construção civil (-1.534).

Na indústria da transformação, a produção de alimentos, bebidas e álcool registrou o maior volume de vagas, com 6.689 empregos em dez meses. Em segundo lugar veio a indústria têxtil de vestuário e artefatos de tecidos (4.358) e indústria de material de transporte (1.868).

No setor de varejo, o comércio atacadista foi responsável pela maior parte do saldo, com a abertura de 2.581 vagas de janeiro a outubro.

Com a abertura de 4.125 vagas, a atividade de alojamento, reparação, manutenção e redação foi o destaque no setor de serviços. Ensino (4.029) e serviços médicos, odontológicos e veterinários (3.553) vieram na sequência.

De acordo com o Caged, os resultados positivos na maioria dos Estados fizeram o Brasil abrir 76,5 mil vagas em outubro, o melhor resultado do ano. Em dez meses, o saldo no País acumula 302 mil vagas.

Entre os municípios com mais de 30 mil habitantes no Paraná, as cidades com maiores saldos de janeiro a outubro foram Maringá (2.474), Pato Branco (2.401) e Cascavel (1.997).