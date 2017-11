Farmácia do Paraná é destaque em congresso nacional

A experiência de implantação do cuidado farmacêutico nas Farmácias do Paraná levou o terceiro lugar na área de Uso Racional de Medicamentos, no I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas. Cerca de 900 trabalhos foram apresentados. O evento organizado pelo Conselho Federal de Farmácia reuniu em torno de 4 mil participantes em Foz do Iguaçu.

O trabalho ‘Processo de implantação de serviços farmacêuticos no âmbito do cuidado farmacêutico nas farmácias de uma Secretaria de Estado da Saúde’ traz um relato sobre o serviço dos chamados consultórios farmacêuticos – espaços onde os usuários da farmácia recebem atendimento individual com orientações quanto à administração do medicamento, possíveis reações adversas e interações medicamentosas que podem prejudicar o tratamento.

No mesmo serviço o farmacêutico avalia se o tratamento do paciente está alcançando os resultados esperados e faz contato com o médico ou outro profissional de saúde caso detecte algum problema ou seja necessária alguma mudança no tratamento. O processo de implantação foi iniciado em 2015 com o Ministério da Saúde e, com o fim da parceria, passou por um redesenho adaptado à realidade das farmácias estaduais.

O trabalho é de autoria da farmacêutica Paula Rossignoli, com coautoria de Deise Pontarolli, Claudia Moretoni, Suzane Virtuoso e Nathalie Mingorance, todas do Departamento de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

PLANO – “Aproveitamos o espaço em um evento tão relevante para a área farmacêutica para relatar esta experiência da Secretaria da Saúde que está sendo tão bem-sucedida. É uma oportunidade de compartilhar o que estamos fazendo, e de maneira pioneira no componente especializado, para que outras pessoas possam conhecer e até mesmo implantar de acordo com cada realidade”, fala Paula.

O cuidado farmacêutico faz parte do Plano Estadual de Saúde 2016-2019 como uma das metas para a qualificação da Assistência Farmacêutica no Estado. A ideia é implantar consultórios farmacêuticos nas Farmácias do Paraná das 22 regionais de saúde do Paraná até o fim de 2019. O serviço estará em 13 regionais no próximo mês. A previsão é de que a meta seja cumprida no final de 2018.

HEMEPAR – O trabalho dos profissionais de Farmácia na hemorrede paranaense foi tema de outra participação da Secretaria da Saúde no Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas. O diretor do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), Paulo Hatschbach, falou sobre a participação dos farmacêuticos em todos os processos relacionados ao sangue distribuído para a rede pública de saúde no Estado.

“51% dos profissionais de nível superior que compõe os 22 pontos da Rede Hemepar no Paraná são farmacêuticos. Eles exercem diversas e importantes funções e fazem parte de todos os processos, desde a triagem até a distribuição do sangue para 384 hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde no Estado”, destaca Hatschbach, que também tem formação na área.

O diretor participou da mesa que teve como tema ‘O papel do farmacêutico no hemocentro e nos serviços de hemoterapia’. O debate também contou com a presença de representantes da Coordenação-geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde e da Coordenação-geral de Laboratórios de Saúde Pública do Mato Grosso do Sul.