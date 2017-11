Procon - PR orienta consumidores sobre Black Friday

O Procon-PR orienta os consumidores a pesquisarem antes da compra na Black Friday, que acontece nesta sexta-feira, 24 de novembro. O evento reúne lojas físicas e virtuais com descontos em produtos, com destaque aos eletroeletrônicos (computadores, celulares, tablets e eletrodomésticos).

“Em outros Procons pelo Brasil, não são poucos os relatos e constatação da prática de maquiagem de preços, ou seja, as empresas aumentam previamente o valor dos produtos para oferecer descontos no momento da realização da promoção”, orienta a diretora do Procon-Pr, Cláudia Silvano.

O evento chegou ao Brasil em 2010, por iniciativa de uma empresa especializada em descontos na Internet. A primeira Black Friday no Brasil foi totalmente online. As promoções acontecem anualmente na quarta sexta-feira de novembro, sendo realizada agora também em lojas físicas.

O objetivo das dicas do Procon-PR é evitar que o consumidor faça um mau negócio, seja enganado e lesado por descontos falsos. Em compra pela internet, a orientação é utilizar os buscadores de preços e também pesquisar em vários sites e até mesmo em lojas físicas.

É necessário também observar se nos sites constam todos os dados do fornecedor e desconfiar se apenas for informado um telefone celular para contato. O fornecedor deve ter CNPJ e é possível verificá-lo no site da Receita Federal.

O Secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Júnior, lembra que os consumidores devem evitar compras impulsivas. "Antes de efetuar a compra é preciso que o consumidor avalie a real necessidade do produto neste momento a fim de evitar compra que pode resultar em dívida para o próximo ano", aconselha ele.