Governo do Estado repassa R$ 12 milhões para Arapongas

Com apoio do Governo do Estado, o município de Arapongas, no Norte do Paraná, vai ampliar e melhorar os serviços prestados à população. O governador Beto Richa esteve na cidade nesta quinta-feira (21) para fazer repasses e anúncios – nas áreas de saúde, saneamento básico e desenvolvimento urbano – que somam cerca de R$ 12 milhões.

De acordo com o governador, esses investimentos só são possíveis porque o Estado equilibrou as contas públicas. “Nós fizemos o ajuste fiscal quando foi necessário e isso nos permite, hoje em dia, destinar recursos para todos os municípios do Paraná, contribuindo para o desenvolvimento do Estado e dando mais qualidade de vida da população”, disse.

Para a saúde, o governo estadual anunciou R$ 5 milhões, que serão usados para a construção da segunda unidade do Hospital Norte Paranaense. Outros R$2 milhões foram repassados para a compra de equipamentos e ambulâncias, além da reforma do pronto atendimento municipal.

ÁGUA E PAVIMENTAÇÃO - Na área de saneamento, o total repassado foi de R$ 1,5 milhão. O montante será utilizado para implantação de um reservatório de água que vai beneficiar 140 mil habitantes e gerar 357 empregos. “Quando assumimos o governo, Arapongas tinha 40% de índice de saneamento. Hoje, tem 60%. No final dessas novas obras, terá 80%, o que significa mais saúde para todos”, disse Richa.

Além da instalação do novo reservatório de água, a obra também contempla uma nova estação elevatória de água tratada e instalações elétricas e de automação. A previsão é que as reformas comecem imediatamente.

Para a área de desenvolvimento urbano, Richa autorizou a liberação de R$ 2,5 milhões para a revitalização de uma importante rua de Arapongas e R$ 950 mil para três unidades do projeto Meu Campinho. “O governo estadual tem nos ajudado muito. Depois de todos esses investimentos, Arapongas vai se tornar outra cidade”, disse o prefeito, Sergio Onofre da Silva.

HOSPITAL – Na segunda unidade do Hospital Norte Paranaense será implantada a ala do pronto-socorro. O PS terá 4 mil m² em quatro pavimentos, às margens da PR-444.

O secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto, informou que para o orçamento de 2018 o hospital terá mais R$ 9 milhões. Além disso, há mais uma série de investimentos, tanto na base no sistema como na qualificação e compra de equipamentos, que vão melhorar cada vez mais a saúde de Arapongas”, disse.

O hospital é referência na Rede Paraná Urgência e recebe R$ 3,4 milhões anuais do Hospsus. Também já recebeu do Estado 10 monitores paramétricos e 10 respiradores para ampliar os leitos de UTI.

Desde 2011, o Governo do Paraná investiu R$ 25,4 milhões na regional de saúde de Apucarana, que compreende 17 municípios. Os recursos foram utilizados para a construção, reforma e ampliação de unidades de saúde; manutenção e custeio das unidades, além de repasses aos hospitais da região via Hospsus. Além das verbas repassadas, o Estado também destinou 26 ambulâncias à região.

PRESENÇAS - Participaram da solenidade os secretários de Estado de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, e do Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega; o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche; o presidente da Cohapar, Abelardo Lupion; o presidente do Instituto das Águas do Paraná, Iran de Rezende; os deputados estaduais Pedro Lupion, Cobra Repórter e Tiago Amaral e o deputado federal Luciano Ducci.

Richa repassa viaturas e anuncia mais recursos para o município

Durante a solenidade em Arapongas, no Norte do Estado, o governador Beto Richa também entregou quatro viaturas para as polícias da região. Elas fazem parte de um total de 1.100 veículos adquiridos pelo governo estadual no primeiro semestre deste ano, em um investimento de R$ 112 milhões.

O governador Beto Richa também assinou protocolo de intenções entre o Instituto das Águas do Paraná e Arapongas para convênio de fornecimento de tubos de concreto e autorizou o município a buscar financiamento junto ao governo estadual, no valor de R$ 7 milhões, para obras de pavimentação e melhorias urbanas.

Mais cedo, antes da cerimônia, o governador se reuniu com o prefeito Sergio Onofre da Silva, e membros do judiciário para discutir a construção de um novo presídio na cidade. O governador se comprometeu a analisar o pedido.

ESTRADAS RURAIS - O município e o Estado também assinaram convênio, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, para a implementação de projeto de pavimentação poliédrica de estradas rurais com pedras irregulares, em uma extensão de 12 quilômetros, totalizando 72 mil metros quadrados. O governo estadual também se comprometeu a repassar vigas para Arapongas.

CASA CIVIL – Por meio de um despacho da Casa Civil, o governador também assinou documento que repassa equipamentos ao município de Arapongas, a exemplo de kits de material esportivo, carreta agrícola, parque infantil adaptado e a reforma do posto 24 horas.

Richa também sancionou, durante a solenidade, uma lei que concede título de utilidade pública a casa do aguardo professor Hideo Okuyama.