Paraná gerou 25 mil empregos de janeiro a agosto

O Paraná gerou 25.270 empregos com carteira assinada de janeiro a agosto desse ano, mostram dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira (21) pelo Ministério do Trabalho. Em agosto, a diferença entre admissões e demissões ficou positiva em 1.180 postos de trabalho. Foi o maior saldo desde agosto de 2014, quando o resultado havia sido de 5.532 empregos.

A indústria de transformação e os serviços foram os setores que mais geraram emprego no acumulado do ano no Paraná, com saldos de 13.359 empregos e 13.291 vagas respectivamente. Outros destaques foram a agropecuária (2.634) e serviços de utilidade pública (99). Tiveram saldos negativos nos primeiros oito meses os setores do comércio (2.628), construção civil (1.287) e extrativa mineral (70).

Entre os setores da indústria, os que mais geraram emprego de janeiro a agosto foram alimentos, bebidas e álcool etílico (5.589), têxtil do vestuário e artefatos de tecidos (3.507) e material de transporte (1.493).

No setor de serviços, destaques para o comércio e administração de imóveis, valores mobiliários e serviço técnico (3.668), ensino (3.651) e alojamento, alimentação, reparação, manutenção e redação (3.622).

CIDADES - Entre os municípios com mais de 30 mil habitantes, Maringá foi a campeã de criação de vagas de janeiro a agosto, com saldo de 1.722 empregos. Em segundo lugar ficou Cascavel, com 1.521 e São José dos Pinhais (1.242).

No mês de agosto, a indústria de transformação no Paraná teve saldo positivo de 2.123 vagas, comércio (709), serviços (432). Foi o segundo mês consecutivo de saldo positivo do setor do comércio. Registraram saldos negativos a construção civil (1.592), extrativa mineral (4), serviços industriais de utilidade pública (26), administração pública (328) e agropecuária (138).