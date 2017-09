Instituição social de Maringá recebe prêmio do Nota Paraná

O Asilo São Vicente de Paulo de Maringá ganhou R$ 30 mil no sorteio de setembro do Programa Nota Paraná. O recurso extra vai ajudar a instituição sem fins lucrativos, que atende 98 pessoas com idade média de 75 anos, a pagar o 13º de seus 60 trabalhadores.

Os três principais prêmios do 22º sorteio do programa foram entregues pelo secretário de Estado da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, nesta quinta-feira (21), em Curitiba. A jornalista Denise Cardoso Morini, 43 anos, de Curitiba, levou o maior prêmio, no valor de R$ 50 mil. O assessor comercial Thiago de Araújo, de 29 anos e morador de Pinhais, ganhou R$ 20 mil.

Mauro Ricardo Costa afirmou que a principal vantagem do Nota Paraná é a redução da carga tributária individual, uma vez que as pessoas que colocam o CPF na nota fiscal de suas compras no varejo recebem de volta parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido pelo estabelecimento comercial. Além disso, quem participa ainda tem a oportunidade de receber premiações em dinheiro.

“A cada mês, são distribuídos 250 mil prêmios, que podem chegar, no caso específico deste ano, em dezembro, até R$ 1 milhão. É algo extremamente representativo”, disse ele. Costa lembrou que o programa ajuda a aumentar a arrecadação do ICMS, o que significa mais recursos para o governo investir em educação, saúde, assistência social, segurança pública”.

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS – O presidente do Asilo São Vicente de Paulo, Manoel Peres Alaminos, contou que, com a crise econômica, diminuíram as doações para a instituição. “O Nota Paraná tem nos ajudado a fazer a manutenção do asilo e a deixar as contas em dia”, disse ele. “O prêmio de R$ 30 mil vai garantir o 13º dos funcionários que trabalham na instituição”, acrescentou.

Fundado há 34 anos, o Asilo São Vicente de Paulo já havia embolsado R$ 38 mil em prêmios menores distribuídos mensalmente pelo programa de créditos de ICMS de notas fiscais recebidas como doação. A instituição possui 50 urnas espalhadas pelo comércio de Maringá e recolhe as notas doadas toda segunda-feira. De acordo com Alaminos, a intenção agora é reforçar a campanha de doação das notas e ampliar o número de urnas pela cidade.

AJUDA ADICIONAL - “Coloco o CPF na nota de tudo o que compro”, disse a jornalista Denise Cardoso Morini, contemplada com R$ 50 mil. A aquisição de um carro, em maio, deu uma ajuda adicional para o acúmulo de bilhetes do programa. Com o dinheiro extra, ela diz que vai quitar o apartamento em que mora, em Curitiba.

“Sempre fico na expectativa e imaginei que um dia poderia ganhar”, disse comenta Thiago de Araújo, ganhador de R$ 20 mil. “Mas achei que era trote quando me ligaram, porque é a primeira vez que sou sorteado em algo.” Araújo contou que vai pagar algumas contas e poupar um pouco até decidir o que fazer. “A intenção agora é economizar esse dinheiro e, quem sabe, tirar umas férias um pouco melhores no final do ano.”

CRÉDITOS E PRÊMIOS – O diretor da Receita Estadual, Gilberto Calixto, fez um balanço do programa no evento de premiação. Ele mostrou que o Nota Paraná, criado em agosto de 2015, conta atualmente com 1,75 milhão de cidadãos cadastrados. O programa já disponibilizou R$ 644 milhões em prêmios e créditos de ICMS a pessoas físicas que pedem “CPF na nota” em compras no varejo e instituições cadastradas que recebem doações de documentos fiscais.

O Asilo São Vicente de Paulo foi a quarta instituição a receber um dos três maiores prêmios. Também já foram contemplados o Lar do Menor Siqueirense, de Siqueira Campos, a Associação de Assistência Social Evangélica, de Carambeí, e a Rede Feminina de Combate ao Câncer de União da Vitória.

Toda primeira compra do mês gera um bilhete ao participante do programa, independentemente do valor. Depois, cada R$ 50 em notas fiscais dá direito a um novo bilhete, com validade apenas para o sorteio do seu respectivo período. O mesmo CPF pode receber mais de um prêmio e os sorteios ocorrem quatro meses após as compras.