Museu Paranaense comemora 141 anos com atividades no domingo

O Museu Paranaense (MP) completa 141 anos em 25 de setembro e para comemorar a data preparou uma série de atividades no domingo (24), a partir das 10h. O destaque é a abertura da exposição Imigração no Paraná, um panorama dos imigrantes que fazem do Estado um território multiétnico. A entrada é gratuita.

“O Paraná é uma terra de imigrantes das mais diversas origens. Suas culturas características e estratégias de sobrevivência tão variadas forjaram o perfil do nosso Estado. Faltava ao Museu Paranaense uma exposição de longa duração que homenageasse a riqueza de suas raízes”, disse o diretor do museu, Renato Carneiro Júnior.

De acordo com historiadores do museu, alemães, árabes, espanhóis, holandeses, italianos, japoneses, judeus, poloneses, russos e ucranianos, assim como outros grupos que vieram em menor quantidade, contribuíram para a construção material, cultural e simbólica do Paraná. E este movimento migratório no mundo contemporâneo continua motivado por diferentes razões. Neste início do século XXI, o Paraná segue acolhendo grupos oriundos de vários continentes, como os haitianos, sírios, senegaleses, chineses, coreanos, nigerianos, angolanos, moçambicanos, e tantos outros.

Esses imigrantes almejam inserção social, econômica e cultural e, da mesma forma, buscam o direito do reconhecimento de sua condição étnica diversa. A experiência dessas populações resulta em um significativo encontro de alteridades, estabelecendo uma pluralidade cultural, simbólica, científica e tecnológica.

Para tornar possível esta exposição, o Museu Paranaense contou com a contribuição de instituições públicas e privadas, e de muitos paranaenses que são fruto dessa miscigenação cultural.

PROGRAMAÇÃO - Além da abertura da exposição, a equipe do Museu Paranaense preparou outras atividades para o domingo, como a apresentação musical do dueto Duo Ânima, a gincana Brincando com a história e ainda a visita mediada especial. Parte da tradição do MP, a visita mediada no dia do aniversário é conduzida por funcionários e colaboradores caracterizados com indumentárias de época, uma forma de envolver os visitantes na atmosfera histórica do museu.

DUO ÂNIMA - O dueto formado por Camila Moro (vocal) e Leonardo Salgado Pires (violão) surgiu em 2016. Tem por mote a pesquisa e a divulgação da ampla produção musical brasileira e latina. Na busca de uma rota alternativa à reprodução dos circuitos dos bares, conta com um trabalho cuidadoso na escolha e na elaboração dos arranjos, prezando pela artesania do som acústico e pelo contato intimista com o público. No repertório há composições de Cartola, Elomar, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Guinga, Baden Powell e Belchior, entre outros.

Serviço

Aniversário de 141 anos do Museu Paranaense

Domingo | 25 de setembro | a partir das 10h

Abertura da exposição Imigração no Paraná

Gincana Brincando com a história

Apresentação musical Duo Ânima

Visita mediada especial

Entrada gratuita

Museu Paranaense

Rua Kellers, 289 | São Francisco | Curitiba | PR

Terça a sexta-feira, das 9h às 18h

Sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h

41 3304-3300 | http://www.museuparanaense.pr.gov.br