Paranacidade promove fórum sobre pavimentação urbana

Profissionais liberais, técnicos e colaboradores do Serviço Social Autônomo (Paranacidade) participaram nesta quinta-feira (21) do Fórum para Uniformização do Entendimento sobre Pavimentação Urbana, no auditório da Secretaria do Desenvolvimento Urbano (SEDU), em Curitiba.

O Fórum mostra projetos inovadores, com novos conceitos de engenharia civil, que apontam para soluções aos problemas urbanos. O Fórum é dividido em sete painéis e este é o de número três, que e aborda as questões sobre drenagem urbana como ferramenta de sustentabilidade para as cidades. O tema foi abordado em palestra pelo analista de desenvolvimento municipal do Paranacidade, o engenheiro civil Luiz Antônio Xavier da Silveira.

De acordo com Xavier, o Fórum procura fazer uma uniformização de conhecimentos e de objetivos do projeto, com análise, nivelamento, e outros detalhes necessários para a promoção de uma melhor visão sobre os problemas referentes à pavimentação e drenagem.

A analista de desenvolvimento municipal, engenheira civil Luciana Ramos Dobis, que estava presente, falou sobre a relevância do Fórum. “Estes Fóruns são importantes para conhecermos a realidade e problemas dos projetos. E, nesse caso, problemas e soluções de drenagem em outros municípios. Além da questão de sustentabilidade, algo que não costumamos pensar muito durante a execução de um projeto”, disse.

O próximo Fórum, o de número quatro, será na próxima quinta-feira (28) e abordará a questão da Construção de Pavimentação Urbana. E, assim como o de hoje, também será acompanhado, por meio de videoconferência, pelas equipes dos Escritórios Regionais do Paranacidade, disse a coordenadora do Grupo de Trabalho e Capacitação Interna do Paranacidade, Maria Geltrude Borguezan.