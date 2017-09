No Dia da Árvore, secretaria capacita gestores ambientais

Começou nesta quinta-feira (21) em Ivatuba, no Noroeste do Estado, e segue até sexta (22) o 3º Encontro Formativo do Programa Nacional de Formação e Capacitação de Gestores Ambientais (PNC) e o 3º Seminário Regional do Meio Ambiente. Promovidos pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em parceria com Itaipu Binacional e Ministério do Meio Ambiente (MMA), os eventos têm por objetivo aproximar as entidades estaduais e municipais relacionadas com a área ambiental.

“Pretendemos proporcionar a integração entre os agentes municipais e os técnicos do Sistema Estadual do Meio Ambiente para que, ao final da capacitação, estes agentes se sintam seguros e apoiados para desenvolver a gestão ambiental em âmbito local, considerando a criação e o fortalecimento de instâncias como o órgão ambiental municipal, o conselho e o fundo municipal de meio ambiente”, afirmou o secretário do Meio Ambiente, Antonio Carlos Bonetti.

A data do evento coincide com o Dia da Árvore, motivo pelo qual foram plantadas mudas de espécies arbóreas nativas da região. Na sexta-feira o evento muda de local e será realizado no prédio da UniCesumar, em Maringá.

Durante o seminário foram abordados temas como o Programa Integrado de Conservação do Solo e Água do Paraná (PROSOLO) e o Cadastro Ambiental Rural (CAR);

O primeiro encontro formativo do PNC foi destinado aos municípios da região Oeste do Paraná, ocorrido na cidade de Foz do Iguaçu. Posteriormente as regiões Centro-Sul e Sudoeste foram contempladas com evento realizado em Guarapuava. Com esta edição em Maringá, a região Norte fica atendida. Curitiba foi a cidade escolhida para o encerramento do programa, nos dias 28 e 29 de setembro, englobando as regiões Sul e Sudeste.