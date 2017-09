Programação do MON traz oficinas do Artista do Acervo

O Museu Oscar Niemeyer (MON) promove nesta semana (dias 24 e 27) oficinas desenvolvidas por artistas do programa “Artista do Acervo” e aplicadas pela equipe do Educativo do museu, os artistas não estarão presentes.

DOMINGO – 24 é o último dia da “Primavera dos Museus” e o público poderá participar de duas oficinas: “Instantâneo: da imagem digital ao autorretrato”, elaborada em 2016 pelo artista Cleverson Oliveira, das 11h às 14h; e “Construindo livres livremente”, realiza por Guita Soifer em 2013, das 14h às 17h. Além disso, haverá visita mediada pela exposição “Museu em Construção”, às 15h.

QUARTA - Dia de entrada gratuita no MON, acontece a oficina “O meu desenho” desenvolvida pelo artista Mário Rubinski, das 11h às 17h. Neste mesmo dia, acontece visita mediada pela mostra de algumas obras de Rubinski, no subsolo, ao lado do Espaço Niemeyer e Pátio das Esculturas.

A entrada ao Museu custa R$ 16 e R$ 8 (meia-entrada). Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada franca. Nas quartas a entrada é sempre gratuita. A retirada de ingressos no museu pode ser feita até as 17h30, na bilheteria.

ARTISTA DO ACERVO - O projeto “Artista do Acervo” tem como objetivo escolher um artista que tenha obras no acervo do museu para oficinas abertas ao público. O museu produz uma entrevista exclusiva com o artista que fica em exibição no miniauditório e, além disso, algumas obras ficam em exposição na sala de oficinas. O encontro acontece sempre aos primeiros domingos do mês durante dois meses consecutivos. Mario Rubinski ministra as oficinas de setembro e outubro.

PRIMAVERA DOS MUSEUS - A Primavera dos Museus é uma temporada cultural promovida anualmente pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Museus) na chegada da estação homônima. Neste período, o instituto convida os museus brasileiros a desenvolver uma programação especial. O objetivo da ação é valorizar os espaços culturais, intensificar sua relação com a sociedade e aumentar o público visitante.

Serviço

Domingo no Museu Oscar Niemeyer

24 de setembro de 2017

R$ 16 e R$ 8 (meia-entrada)

Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada gratuita

Venda de ingressos: até as 17h30

Permanência no museu: até as 18h

Quarta gratuita no Museu Oscar Niemeyer

27 de setembro de 2017

Entrada franca das 10h às 18h

Entrega de ingressos até 17h30

Programação

Domingo, 24 de setembro

Oficina "Instantâneo: da imagem digital ao autorretrato", com a equipe do Educativo

Técnica: fotografia, projeção de imagem e desenho

Horário: 11h às 14h

Local: Sala de Oficina – subsolo

Oficina "Construindo livros livremente", com a equipe do Educativo

Técnica: assemblagem

Horário: 14h às 17h

Local: Sala de Oficina – subsolo

Mediação com a equipe do Educativo

Exposição: “Museu em construção”

Horário: 15h

Local: segundo andar da torre do Olho

Quarta-feira, 27 de setembro

Oficina "O meu desenho", com a equipe do Educativo

Técnica: desenho

Horário: 11h às 17h

Local: Sala de Oficina – subsolo

Mediação com a equipe do Educativo

Exposição: Artista do acervo de Setembro/17: Mario Rubinski

Horário: 15 h

Local: Sala de Oficina – subsolo

Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999.

Visitação: Terça a domingo, das 10h às 18h

41 3350 4400

www.museuoscarniemeyer.org.br