O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) promove em 29 de setembro, às 9h, em Guarapuava, o leilão com 998 veículos para sucata. Baixados no Renavam – Registro Nacional de Veículos Automotores, os veículos não podem ser registrados ou licenciados. São proibidos de circular em via pública e destinam-se exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas peças e partes metálicas.

Estão autorizados a participar somente representantes das empresas previamente cadastradas no Detran/PR.

As sucatas podem ser examinadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Confira AQUI os endereços. A visitação exige que o interessado apresente documento de identidade reconhecido por lei federal.

Acesse o EDITAL completo.

Serviço:

Detran leiloa 998 veículos para sucata em Guarapuava

Data: 29/09 (sexta-feira)

Horário: 9h

Local: Sindicato Rural - Rua Afonso Botelho, nº 58 - Guarapuava

Total de Lotes: 125

Total avaliação: R$ 612,4 mil