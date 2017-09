Estado entrega novo núcleo de entomologia em Jacarezinho

O Governo do Estado inaugurou nesta quinta-feira (21), em Jacarezinho, as novas instalações do núcleo de vigilância entomológica da 19ª Regional de Saúde. O serviço, que também é referência para outras regiões do Paraná, é responsável pela pesquisa, monitoramento e controle de doenças transmitidas por insetos e animais peçonhentos.

Com a reforma e ampliação do prédio, foi revitalizada toda a área de laboratório, salas administrativas, biblioteca, auditório e demais setores de trabalho. O investimento foi de R$ 600 mil em recursos do Governo do Estado.

"Temos investido como nunca na área de vigilância em saúde. Somos um dos poucos Estados que destinam recursos próprios para este fim e esta obra é mais uma prova disso", disse o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, ao se referir ao programa Vigiasus, que contempla todos os 399 municípios paranaenses.

Segundo Caputo Neto, é preciso valorizar mais as equipes de vigilância em saúde porque elas desempenham funções indelegáveis do poder público. "São pessoas que dedicam suas vidas para proteger a saúde da população. Muitos profissionais, como estes de Jacarezinho, já se arriscaram para combater doenças e garantir a segurança sanitária", destacou.

Para o diretor da 19ª Regional de Saúde, Alfredo Ayub, a entrega de mais esta obra demonstra a atenção que o Governo do Estado tem dado ao Norte Pioneiro. "Estamos transformando a retaguarda de saúde em nossa região. São melhorias em unidades próprias da Secretaria da Saúde, Centro de Especialidades, postos de saúde, entre outros serviços que refletem na qualidade do atendimento às pessoas", declarou.

ATIVIDADES – Recentemente, a equipe de entomologia da 19ª Regional de Saúde compôs a força-tarefa do Governo do Estado para o enfrentamento da epidemia de dengue em Paranaguá. Eles atuaram na identificação dos locais com maior circulação do mosquito Aedes aegypti e na capacitação técnica dos agentes comunitários e agentes de endemias do município.

De acordo com o coordenador do Núcleo de Vigilância Entomológica, Rubens Massafera, o trabalho de pesquisa desenvolvido por sua equipe contribui também para o planejamento de ações de bloqueio a uma série de doenças. "A pesquisa entomológica é essencial para orientar o trabalho de campo. Fazemos isso para a dengue, mas também para outras doenças como a leishmaniose, doença de chagas, malária, esquistossomose, entre outras transmitidas por vetores", afirmou.

Também estiveram presentes no evento o prefeito de Jacarezinho, Sergio Eduardo Emigydio de Faria; o deputado estadual Pedro Lupion, além de vereadores e autoridades de saúde da região.