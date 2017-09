IAP regulamenta licenciamento ambiental para estações chaves

Foi publicada nesta quinta-feira (21) portaria do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) que estabelece o procedimento administrativo de licenciamento ambiental para a criação em todo o Estado de estações chaves – subestações de pequeno porte para transmissão de energia para domicílios. A portaria 160/2017 estabelece os documentos necessários para o desenvolvimento das estações.

Estação chave é uma subestação simplificada, que permite adotar tecnologias de automação para restabelecer o sistema com muito mais rapidez em caso de falta de energia para garantir a qualidade de energia fornecida ao campo, com estabilidade, diminuição ou eliminação dos picos de energia. Facilita também para manutenção, podendo ser desligado ramais sem interferir no fornecimento de energia no restante da região.

"Estações chaves têm baixo impacto ambiental, considerando que são empreendimentos de pequeno porte, simples e com pequenas estruturas. Mesmo sendo implantadas em linhas já existentes, a autorização ambiental é fundamental e obrigatória", ressaltou a diretora de Licenciamentos Especiais do IAP, Edilaine Vieira.

De acordo com a portaria, os requerentes devem protocolar os documentos de licenciamento ambiental no escritório regional do IAP onde o empreendimento for localizado.

MAIS CLIC RURAL – As estações chaves fazem parte do programa de investimentos na área rural já implementado no Paraná. O Mais Clic Rural oferece melhoria na qualidade do fornecimento de energia elétrica para consumidores do campo, com foco em atividades agropecuárias de importantes processos produtivos. O objetivo do programa é fornecer aos produtores rurais energia elétrica com qualidade equivalente a de grandes centros urbanos.

O Mais Clic Rural aprimora o Clic Rural, implantando no governo José Richa, que garantiu a permanência das famílias no campo, com mais qualidade de vida e renda a partir da transformação dos seus produtos lá no meio rural.