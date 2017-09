Balé Teatro Guaíra e Orquestra Sinfônica apresentam Carmen

A remontagem do espetáculo “Carmen”, coreografia de Luiz Fernando Bongiovanni, será apresentada dias 29, 30 de setembro, às 20h30, e 1 de outubro, às 18h, no auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão), com participação da Orquestra Sinfônica do Paraná, sob regência do maestro titular, Stefan Geiger.

A coreografia de Carmen foi criada em 2016 especialmente para o Balé Teatro Guaíra pelo paulista Luiz Fernando Bongiovanni, sob as composições de Georges Bizet e Rodion Shchedrin. A remontagem do espetáculo foi apresentada dia 16 de setembro, no encerramento do 28º Festival de Dança de Cascavel, pelos 23 novos bailarinos recém-contratados pelo Palco Paraná. “Estamos muito orgulhosos em apresentar a nova companhia do Balé Teatro Guaíra ao público com esse fantástico espetáculo”, afirma Monica Rischbieter, diretora-presidente do Teatro Guaíra

"Como temos enfatizado este ano, a regularização dos bailarinos e músicos da Orquestra exigiu muito empenho de todos os envolvidos. E agora chega o momento de comemorarmos com a apresentação de um belíssimo espetáculo. É a melhor forma de reafirmarmos o compromisso do Governo do Estado com a arte e a cultura do Paraná", disse o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani.

Carmen é uma das obras mais conhecidas e tocadas, inicialmente escrita em forma de ópera pelo compositor francês Georges Bizet. Um drama clássico de amor e ódio ambientada na Sevilha do século 19, que estreou em 1875, em Paris. Noventa anos depois, o compositor russo Rodion Shchedrin criou versão para balé, estreada pelo Balé Bolshoi.

Segundo Luiz Fernando Bongiovanni, Carmen é hoje uma obra que pertence ao inconsciente coletivo, ao imaginário da civilização ocidental como uma das tragédias mais conhecidas da história da arte. “Trazer Carmen ao público é uma aventura emocionante para todo esse time excelente de colaboradores, artistas da cena e detrás da cena, com os quais tenho a satisfação de apresentar esse trabalho”, diz o coreógrafo.

AGENDA - No dia 25 de outubro, o Balé Teatro Guaíra apresentará Carmen em Fortaleza (Ceará), na Bienal Internacional de Dança. No dia 28, deste mesmo mês, seguirá para Recife, com o mesmo espetáculo no Festival Cenas CumpliCidades – Festival Internacional de Artes.

Para novembro o BTG foi convidado para turnê na Alemanha e na Rússia com o projeto Balé Guaíra Dança Scafati, Wachter, Winkler, da Ababtg (Associação de Bailarinos e Apoiadores do Balé Teatro Guaíra), que no ano passado trouxe ao Brasil três coreógrafos alemães do Internationales Solo-Tanz-Theater: Roberto Scafati, Katja Wachter e Christoph Winkler, que fizeram um trabalho de pesquisa e composição coreográfica com os bailarinos.

Serviço: Carmen.

Dias 29, 30 de setembro, às 20h30, e 1 de outubro, às 18h.

Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão).

Ingressos: R$ 20,00.