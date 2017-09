Adolescentes em unidades de internação farão exame de ensino

Adolescentes privados de liberdade poderão fazer o Exame Nacional para Certificação de Competências no Paraná. A Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos formalizou no último mês o termo de adesão, responsabilidade e compromisso junto do Instituo de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para que os adolescentes possa fazer o exame.

Foram inscritos 497 adolescentes das 16 unidades socioeducativas de internação, o que corresponde a 63,3% dos adolescentes que cumprem medidas no sistema socioeducativo do Paraná. “Esse volume é muito bom, são mais da metade dos inscritos que cumprem medidas nas unidades de internação, e esperamos que o número de aprovados também seja positivo”, ressaltou o secretário da Seju, Artagão Júnior.

“Esperamos fomentar o conhecimento e o desenvolvimento educacional dos adolescentes do sistema socioeducativo, para que o resgate social seja feito e que o jovem retome sua nova vida, com um emprego e estudos”, falou Artagão.

As Unidades Socioeducativas que vão participar do exame em 2017 são os Centros de Socioeducação (Cense) de Campo Mourão, Cascavel II, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Joana Miguel Richa, Laranjeiras do Sul, Londrina II, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Santo Antônio da Platina, São Francisco, São José dos Pinhais, Toledo e Umuarama.

As provas do exame serão realizadas nos dias 21 e 22 de novembro em todas as Unidades Socioeducativas de internação. O exame será dividido em quatro provas objetivas por nível de ensino e uma redação. Para participar os adolescentes devem ter no mínimo 15 anos de idade - para quem busca a certificação do Ensino Fundamental - e 18 anos, para quem busca a certificação do Ensino Médio.