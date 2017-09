Projeto gera empregos para vendedores ambulantes no Litoral

O projeto “Nossa Praia Mais Limpa e Sustentável” da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Câmpus de Paranaguá, gera fonte de renda alternativa para cerca de 400 trabalhadores ambulantes em Pontal do Paraná. A iniciativa, lançada no mês de junho, conscientiza a comunidade sobre o reaproveitamento da casca de coco e oferece capacitação aos vendedores.

Durante o processo de reciclagem, a casca do coco verde é triturada gerando a fibra que, posteriormente, terá fins adequados e sustentáveis. Esses resíduos são processados e o quilo da fibra pode ser vendido por R$ 30. O “Nossa Praia Mais Limpa e Sustentável” também estimula a fundação de uma cooperativa do beneficiamento da casca do coco.

Segundo a Associação de Coleta Seletiva de Pontal do Paraná, na temporada de 2016 e 2017 foram recolhidos de 5 a 7 mil quilos de casca de coco, em um período de 45 dias. Dados do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Pontal do Paraná apontam que os resíduos geram em torno de 100 toneladas durante a temporada.

O coordenador da Associação de Vendedores Ambulantes de Pontal do Paraná (Avapar), Marcelo José da Silva, diz que além de ajudar na limpeza das praias o projeto trouxe uma forma sustentável de gerar renda para as pessoas do litoral do Estado. “Não é só para nós, ambulantes, que o projeto é bom, mas para o município também”. A Avapar atualmente conta com 400 associados.

O projeto faz parte das 85 propostas financiadas, desde o começo do ano, por meio do programa Universidade Sem Fronteiras (USF). As iniciativas são operacionalizadas diretamente pelas sete universidades estaduais do Paraná – UEL, UEM, UEPG, Unioeste, Unicentro, UENP e Unespar, com recursos da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná.

Os participantes do projeto são estudantes bolsistas e recém-formados da Unespar. Segundo a bolsista e graduada em Administração, Jéssica Vilella, a iniciativa atua de forma prática no combate as problemáticas sociais. “Ao promovermos o projeto, estamos compreendendo os impactos ambientais que a casca do coco causa ao relevo da cidade. Além de entender a situação vulnerável dos habitantes. A universidade possui papel transformador na sociedade”.