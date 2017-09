Mostra de Profissões da UEM acontece nesta quinta e sexta

Com a expectativa de receber de 15 a 20 mil visitantes do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, começa nesta quinta-feira (21) a 11ª edição da Mostra de Profissões da Universidade Estadual de Maringá (UEM). O evento acontece no Colégio de Aplicação Pedagógica (CAP), no Câmpus de Maringá, das 8h às 22h.

O objetivo é divulgar os cursos de graduação oferecidos pela instituição e contribuir para que os jovens façam uma escolha mais consciente quando forem prestar o concurso seletivo para ingresso na universidade. Para mostrar aos visitantes os projetos de ensino, pesquisa e extensão, além das patentes obtidas pela UEM, estudantes e professores de 47 cursos de graduação estarão nos estandes montados na mostra.

Participam representantes dos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária, do Câmpus Regional de Umuarama; de Design e Moda, do Câmpus Regional de Cianorte; das engenharias Têxtil e de Produção, do Câmpus Regional de Goioerê, e de engenharia agrícola, do Câmpus de Cidade Gaúcha.

O Núcleo Regional de Educação de Maringá (NRE), parceiro na mostra, vai apresentar os cursos profissionalizantes oferecidos pela entidade.

Mais de 80 escolas dos três Estados mencionados agendaram visitas, incluindo colégios de Maringá. A Mostra de Profissões segue até sexta-feira (22).

OUTROS CÂMPUS - No sábado (23), o evento acontece no Câmpus Regional de Umurama e na próxima quarta-feira (27) no Câmpus Regional do Vale do Ivaí, em Ivaiporã.

O evento é organizado pela Pró-Reitoria de Ensino (PEN), por meio da Diretoria de Ensino de Graduação (DEG), e tem apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Prefeitura do Câmpus, Comissão Central do Vestibular Unificado, Caixa Econômica Federal, da empresa Transporte Coletivo Cidade Canção, Grupo Maringá de Comunicações e da Assessoria de Comunicação Social e a Rádio UEM FM.

Outras informações podem ser obtidas no site www.uem.br/mostra .