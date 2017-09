Museu da Imagem e do Som promove Sessão Primavera

O Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) exibe nos dias 27 e 28 (quarta e quinta-feira), respectivamente, os filmes “Peixe grande e suas histórias maravilhosas” e “O Jardim Secreto”. Os longas fazem parte da mostra Sessão Primavera e serão exibidos no miniauditório do museu, às 15h. A entrada é gratuita.

O filme escolhido para a sessão de quarta-feira (27) é “Peixe grande e suas histórias maravilhosas”, de Tim Burton. O longa nos apresenta Ed Bloom (Albert Finney), um grande contador de histórias. Quando jovem, Ed saiu de sua pequena cidade natal, no Alabama, para uma volta ao mundo. Já velho, sua diversão predileta é contar as aventuras que viveu, mesclando realidade e fantasia.

As histórias fascinam todos que as ouvem, com exceção de Will (Billy Crudup), filho de Ed. Até que Sandra (Jessica Lange), mãe de Will, tenta aproximar pai e filho, o que faz com que Ed enfim tenha que separar a ficção da realidade de suas histórias. Classificação indicativa: livre.

Na quinta-feira (28) será exibido “O Jardim Secreto”. O filme é uma adaptação do clássico conto de fadas da autora inglesa Frances Hodgson Burnett.

Mary Lennox (Kate Maberly) é uma órfã enviada para viver com seu tio em sua mansão, que é cheia de segredos. Ela descobre um primo doente que nunca soube que tinha e um jardim abandonado. Entusiasmada com a descoberta, Mary decide restaurar o lugar com a ajuda do filho de um dos serviçais da casa. Classificação indicativa: livre.

Serviço: Sessão Primavera.

27 (quarta-feira) às 15h.

Exibição do filme “Peixe grande e suas histórias maravilhosas”.

Classificação indicativa: Livre

28 (quinta-feira) 15h.

Exibição do filme “O Jardim Secreto”.

Classificação indicativa: livre.

Local: miniauditório do Museu da Imagem e do Som do Paraná.

Entrada gratuita.

Museu da Imagem e do Som do Paraná.

Rua Barão do Rio Branco, 395 – Centro. Curitiba/PR.

Informações: (41) 3232-9113.

www.mis.pr.gov.br