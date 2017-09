Campus da UEPG em Telêmaco Borba ofertará curso de Direito

O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni e o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes, oficializaram nesta terça-feira (19) o funcionamento do curso de Bacharelado em Direito no Campus de Telêmaco Borba, região dos Campos Gerais, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

Rossoni entregou o decreto nº 7673, de agosto de 2017, assinado pelo governador Beto Richa, que autoriza o funcionamento do curso. “O governador ouviu os apelos das lideranças locais e entendeu a importância do curso para o desenvolvimento da cidade e dos municípios vizinhos e, também, que era necessário oferecer mais essa oportunidade para os jovens”, explicou Rossoni.

Serão três turmas consecutivas, com 50 vagas, duração de cinco anos, no período noturno, a partir de 2018. As inscrições para a primeira turma já estão abertas e podem ser feitas através do site portal.uepg.br. As provas serão aplicadas em 10 e 11 de dezembro.

“O Governo do Paraná tem feito um grande esforço para honrar o compromisso de colaborar com educação dos nossos jovens. Proporcionalmente, somos o estado que mais investe em ensino superior no Brasil, com 90 mil alunos em sete instituições estaduais gratuitas”, destacou o secretário João Carlos Gomes.

O Campus de Telêmaco Borba foi criado em 1985, pelo então governador José Richa, e foi a primeira extensão da UEPG. Formou cerca de 1,5 mil alunos e hoje oferece dez cursos de graduação. “É uma reivindicação antiga de todas as lideranças da cidade que está sendo atendida pelo governo estadual. Será um passo importante no progresso de toda a nossa região”, disse o prefeito Márcio Matos.

O deputado estadual Alexandre Curi também participou da solenidade.