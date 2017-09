Universidade de Maringá abre teste seletivo

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) abre no dia 27 as inscrições ao teste seletivo para contratação temporária de médicos, comunicador social, economista e motorista. O prazo vai até 18 de outubro.

Os candidatos deverão inscrever-se via internet em www.drh.uem.br/concurso/abertura_ps_adm.htm. No site será disponibilizado o formulário de inscrição, cujos campos deverão ser integralmente preenchidos. O recolhimento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 19 de outubro, em qualquer agência da rede bancária ou casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal.

VAGAS - Foram abertas quatro vagas para médicos nas seguintes especialidades: clínica médica, pediatria, terapia intensiva adulto e terapia intensiva pediátrica. Para comunicador social, economista e motorista, está sendo disponibilizada uma vaga para cada função.

HOMOLOGAÇÃO E SELEÇÃO- A seleção dos médicos será feita através de prova de títulos, de caráter classificatório. Fotocópias dos títulos deverão ser entregues em envelope lacrado com indicação do nome, edital e função/área de atuação a que concorre o candidato. A entrega deve ser feita no período de 27 de setembro a 20 de outubro, na Divisão de Recrutamento e Seleção, no Bloco P03, subsolo, câmpus universitário.

Para as demais funções, no dia 1.º de novembro, às 17 horas, será publicado o edital com a relação das inscrições homologadas, bem como o local de realização do teste. A publicação será feita pelo site www.drh.uem.br/concurso.

A prova objetiva será no dia 12 de novembro, com início às 9 horas.

SALÁRIOS – O salário base varia de R$ 4.915,55 a R$ 1.384,56, conforme a função. No caso dos médicos será concedida Gratificação de Atividade de Saúde, no valor de R$ 1.223,68 para quem irá prestar serviços no Hospital Universitário Regional de Maringá. Ou ainda Gratificação de Atividade de Saúde, no valor de R$ 874,05, para os servidores que prestarão serviços nas demais unidades de saúde.

EDITAIS – O candidato deve consultar o edital que traz todas as instruções para a realização de Processo Seletivo. O Edital 140/2017-PRH regulamenta a contratação de médicos e o Edital 141/2017-PRH a contratação nas demais funções.