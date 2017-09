Portos abrem concurso para agentes e técnicos portuários

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) lançou um novo edital de concurso público. O objetivo é contratar 28 profissionais dos níveis médio e técnico para atuar junto aos portos do Paraná.

As vagas estão distribuídas em quatro funções e as remunerações variam de R$ 1.280,25 a R$ 2.193,13. Os aprovados e contratados receberão também plano de assistência à saúde e auxílio-alimentação, além de todos os benefícios da categoria.

De acordo com o diretor-presidente da Appa, Luiz Henrique Dividino, a medida faz parte do processo de modernização do órgão. “Desde 2014, a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina foi transformada em empresa pública e isso gerou novas necessidades, como a reestruturação do quadro funcional” explicou.

Ele lembrou que no ano passado já foi realizado o concurso que admitiu 28 profissionais para cargos de nível superior.

Os candidatos dedem ter ensino médio completo. Estão previstas vagas para as funções de assistente administrativo, agentes administrativos de segurança, técnico portuário e técnico de segurança do trabalho.

INSCRIÇÕES - As inscrições podem ser feitas 15 de setembro e 15 de outubro, via internet, no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso, e a taxa de inscrição é de R$ 50,00 para nível médio e R$ 70,00 para técnico. No edital, há vagas reservadas a pessoas com deficiência e também para afrodescendentes. Neste endereço eletrônico os interessados podem ser obtidas todas as informações relacionadas aos procedimentos do concurso e esclarecer dúvidas.

A SELEÇÃO - A prova objetiva para todos os cargos será aplicada nas cidades de Paranaguá e Curitiba, na data provável de 19 de novembro de 2017. Para a função de agentes administrativos de segurança haverá também uma segunda etapa para avaliar a aptidão física dos candidatos.