Mutirão no Cajuru vai oferecer serviços gratuitos à população

Cerca de 200 serviços em diversas áreas serão oferecidos à população pelo Governo do Estado e Prefeitura de Curitiba, na próxima semana, no bairro Cajuru. A abertura será na quarta-feira (27), às 19h, com as presenças do governador Beto Richa e do prefeito Rafael Greca.

O evento terá apresentações culturais, da Banda da Polícia Militar, do Grupo Jovem Balé Teatro Guaíra e dos corais da Rua da Cidadania Cajuru e da Copel. Entre os dias 28 e 30, os moradores da região leste da Capital terão acesso a diversos serviços gratuitos nas áreas da saúde, educação, segurança, trabalho, assistência social, meio ambiente, além de atendimentos da Copel, Sanepar, Detran e Procon.

Nos três dias, 220 mil pessoas dos bairros Cajuru, Guabirotuba, Capão da Imbuia, Jardim das Américas e Uberaba, poderão participar dos atendimentos gratuitos. Entre os serviços estão a emissão de carteiras de identidade e de trabalho, consulta a oportunidades de emprego, atualização de cadastro, inclusão em serviços sociais, entre outros. Os cidadãos também vão poder fazer testes rápidos, como o para detectar doenças sexualmente transmissíveis, e fazer a aferição de pressão arterial.

De acordo com o chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Valdir Rossoni, o mutirão é uma oportunidade para aproximar o governo da população e ouvir as demandas. “A aproximação com as pessoas no local onde vivem ajuda o poder público identificar os problemas e encontrar soluções. O mutirão no Bairro Novo foi um bom exemplo e a edição do Cajuru promete ser ainda melhor,” declarou.

Para o secretário estadual de Assuntos Estratégicos, Edgar Bueno, o município e o Estado se unem para levar serviços gratuitos à população, ir ao encontro das pessoas para que elas sintam que o bairro está sendo valorizado. “O bairro Cajuru faz parte de uma região grandiosa, que já está percebendo as transformações mesmo antes do evento, com reforço na segurança, pintura de ruas, tapa-buracos e reparo em escolas”.

Segundo Márcio José Nunes, administrador da Regional Cajuru, são esperadas mais de 30 mil pessoas nesse mutirão. “Estamos fazendo um trabalho de divulgação do evento na região, mas a procura das pessoas já tem sido grande, principalmente para saber sobre a confecção da carteira de identidade. Essa parceira entre município e estado tem feito com que a população perceba boas coisas acontecendo”, afirmou.

ORIENTAÇÃO - Diversos órgãos do Governo do Estado também vão esclarecer dúvidas sobre os programas estaduais, como a devolução de parte dos impostos por meio do Nota Paraná, registro de famílias que podem ter a tarifa social da Sanepar; e a tomada de crédito por meio da Fomento Paraná, instituição financeira do Estado. Além disso, haverá atividades culturais, de esporte e lazer.

SERVIÇO - Mutirão da Cidadania.

Data: 28 e 29 (quinta e sexta-feira).

Horário: 13h às 18h. No sábado (30), das 9 às 17h.

Local: Avenida Prefeito Mauricio Fruet, 2150 (esquina com a Rua Professor Nivaldo Braga).

O Instituto de Identificação do Paraná vai atender em horário diferenciado, nos dias 28 e 29 das 9 às 18h.

Lista de serviços de instituições do Governo do Estado:

SAÚDE – A saúde vai participar com a instalação do Hospital de Campanha. Serão oferecidos testes rápidos de HIV/Aids, hepatites virais e sífilis, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientações à população e cadastro de doação de medula óssea (Hemepar). Os atendimentos serão feitos em parceria pelas secretarias estadual e municipal da Saúde.

SEGURANÇA - O Instituto de Identificação do Paraná vai confeccionar carteiras de identidade ao público. A Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe), com o seu ônibus móvel, também irá participar da ação elaborando boletins de ocorrência (exceto flagrante).

FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – A área disponibilizará diversos serviços e recursos materiais, além de informações acerca dos direitos da criança e do adolescente, das mulheres e das pessoas idosas. O Programa Família Paranaense, voltado à proteção e à promoção das famílias que se encontram em situação de alta vulnerabilidade social, também vai dar orientações aos presentes.

EDUCAÇÃO – A comunidade terá informações sobre a educação de jovens e adultos, educação profissional e esclarecimentos sobre os programas e projetos ofertados pela rede estadual de ensino.

JUSTIÇA E TRABALHO – o Departamento de Direitos Humanos e Cidadania fará atendimentos e esclarecimento de dúvidas, enquanto o Departamento Estadual do Trabalho vai confeccionar Carteira de Trabalho, realizar consulta de vagas de emprego e encaminhar pedidos de seguro desemprego.

PROCON - Participará com orientação e distribuição de cartilhas sobre direito do consumidor.

DETRAN - Vai oferecer serviços de habilitação e veículos, além de levar um terminal de autoatendimento para consultas e pagamento de taxas. A equipe de educação para o trânsito fará brincadeiras com crianças e orientará sobre dispositivos de segurança e direção segura. Também fará cadastro no Detran Fácil, que permite solicitação de serviços pela internet.

COPEL – Empresa fará todo o atendimento aos consumidores, com os mesmos serviços prestados em suas agências. Entre eles estão: Pedido de ligação nova; Atualização cadastral; Cadastro de tarifa social / Luz Fraterna; Emissão de segunda via da fatura; Pedido de religação de energia; Orientações sobre uso seguro e eficiente de energia, com teatro, palestras e distribuição de materiais informativos a crianças e pais.

SANEPAR - Fará o registro e a divulgação das famílias que são beneficiárias da Tarifa Social da Companhia, vai renegociar débitos e regularizar cadastros. A empresa também fará a apresentação do Programa Trate Bem a Rede, que incentiva a comunidade a descartar corretamente o óleo de cozinha. Serão feitas palestras sobre a importância da proteção da bacia hidrográfica e dos rios da localidade e o plantio de árvores. O ônibus EcoExpresso vai demonstrar todo o ciclo da água e promoverá palestras sobre o uso consciente da água.

FAZENDA – O Programa Nota Paraná vai prestar informações aos cidadãos, inscrever pessoas interessadas e imprimir cartões com o número do CPF.

FOMENTO PARANÁ – A instituição financeira terá um técnico especializado que atua como agente de crédito para orientar sobre linhas de financiamento de microcrédito, troca de boletos, atualização de cadastro e outros serviços.

CULTURA – Entre a programação cultural, o pianista Bruno Hrabovsky, conhecido por interpretar clássicos do rock com roupagem erudita, se apresenta no dia 29, às 16h30; o grupo Denis Mariano Trio mostra uma seleção com temas de filmes clássicos, no dia 30, às 15h; e o cantor e apresentador Alisson Brasil faz show de encerramento, às 16h. Além disso, a população conta com oficinas de desenho e pintura, contação de história, entre outras atividades.

CELEPAR - Vai ministrar o Curso Básico de Smartphone voltado às pessoas com idade superior a 60 anos.

ITCG - Vai dar esclarecimentos sobre regularização fundiária de áreas rurais e promover mostra de rochas e outros minerais encontrados no Paraná; entrega de materiais de geoturismo, prestando informações sobre o conhecimento geológico do Estado.