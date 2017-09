Centro de Especialidades terá equipamentos e custeio do Estado

O Governo do Estado será parceiro do projeto do Centro de Especialidades em São José dos Pinhais. A parceria foi comunicada nesta terça-feira (19) pelo secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, em visita ao prédio que deve abrigar o novo serviço. A ideia é que a unidade seja referência para atender pacientes de 25 municípios da Região Metropolitana de Curitiba.

O Estado destinará R$ 800 mil para compra de equipamentos e mobiliário. Também serão repassados quase R$ 500 mil por mês para auxiliar na manutenção do atendimento à população. “Com a abertura deste Centro de Especialidades daremos um passo importante para qualificar o atendimento na região. Por isso, vamos alocar recursos próprios, inclusive para custear o serviço, ajudando no pagamento de algumas despesas”, disse o secretário.

Com a presença de prefeitos e demais autoridades da RMC, Caputo Neto também destacou a importância do fortalecimento do Consórcio Intermunicipal de Saúde Metropolitano.

“Quando os municípios se juntam para ofertar serviços na área de especialidades é possível otimizar os recursos e ampliar o volume de consultas, exames e demais procedimentos. E é desta forma que queremos fazer aqui, seguindo o exemplo dos centros de especialidades que já implantamos em outras regiões”, ressaltou.

O Centro de Especialidades do Paraná, unidade São José dos Pinhais, será o primeiro da região a adotar os modelos de atendimento preconizados pela Secretaria de Estado da Saúde. A intenção é que o paciente tenha acesso a consultas, exames e tratamento especializado em um único local, com atendimento multidisciplinar.

Segundo a presidente do Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná (Comesp) e prefeita de Colombo, Beti Pavin, a expectativa é inaugurar o novo centro de especialidades no início de 2018. “Se tudo correr bem na licitação dos equipamentos, queremos abrir esta unidade já em janeiro do ano que vem”, assegurou.

Para Beti, o apoio do Governo do Estado foi decisivo para que o projeto saísse do papel. “Temos que agradecer a sensibilidade do governo estadual por mais este investimento. Sem este aporte de recursos para equipamentos e custeio seria praticamente impossível para os municípios bancar esta despesa”, declarou.

O Centro de Especialidades da RMC será instalado em um prédio cedido pela prefeitura de São José dos Pinhais. Inicialmente, era para funcionar um pronto atendimento no local. Contudo, foi necessário dar uma nova vocação à estrutura que já está quase pronta, restando apenas algumas adaptações.

“Vivemos hoje um dia histórico. É um orgulho ter este Centro de Especialidades em nossa cidade e estaremos de braços abertos para receber os pacientes dos demais municípios da Região Metropolitana”, salienta o prefeito de São José dos Pinhais, Toninho Fenelon.