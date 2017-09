Governo libera recursos para Foz asfaltar ruas de 14 bairros

Com recursos do Governo do Estado, a prefeitura de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, vai pavimentar 57 ruas de 14 bairros. O investimento de R$ 15,7 milhões foi liberado nesta terça-feira (19) pelo governador Beto Richa, que autorizou a licitação das obras durante solenidade na Câmara de Vereadores do município.

O projeto de pavimentação contempla calçadas com rampas de acessibilidade. Serão beneficiados os moradores dos bairros Vila C Nova, Jardim Veneza, Cidade Nova, Bubas, Jardim Tropical, Parque Residencial Ouro Verde, Jardim Eldorado, Vila Shalon, Cataratas, Jardim Novo Mundo, Maracanã, Jardim Cláudia, Conjunto Residencial Libra e Jardim Petrópolis Aklp.

O governador afirmou que, desde o início de sua gestão, Foz do Iguaçu recebeu uma atenção especial, chegando à marca de mais de R$50 milhões liberados para pavimentação asfáltica. “Isso contribui para melhorar a qualidade de vida da população, com mais segurança, conforto e comodidade. É o resultado de uma parceria de respeito para ajudar no desenvolvimento do município”, disse ele.

Nos últimos sete anos, ressaltou Richa, o município aplicou R$ 43 milhões em melhorias urbanas, com o apoio do Estado. No investimento autorizado nesta terça-feira está contemplada, por exemplo, a vila C Nova, na região Norte, que há anos não recebe pavimentação asfáltica. Agora quase todas as ruas vão receber obras.

O governador também citou outras áreas. Na saúde, por exemplo, o Estado é decisivo no apoio ao Hospital Municipal, ao qual destina R$ 60 milhões para garantir o funcionamento e o atendimento de qualidade para a população da cidade e da região. Ele também citou investimentos em infraestrutura, como viaduto da Avenida Paraná, e na educação e segurança pública. “O Paraná vive hoje um bom momento e os investimento em Foz são exemplos disso”, afirmou.

QUALIDADE - O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, afirmou que sem o trabalho conjunto os municípios não poderiam recuperar ou fazer a ampliação da sua malha viária. "Essa é uma importante parceria com o município, que garante obra de qualidade para a comunidade, priorizando a calçada e sinalização com segurança para o pedestre", disse ele. O Estado cumpre muito bem a sua função, afirmou o vice-prefeito de Foz, Nilton Bobato. “Com a parceria podemos melhorar a vida dos cidadãos”, disse ele, ao destacar bairros importantes da região Norte da cidade que vão receber pavimentação, como a Vila Nova C, Novo Mundo, Jardim Cataratas.

RECURSOS - Com quase 264 mil habitantes, Foz do Iguaçu recebeu, de 2011 para cá, cerca de R$ 500 milhões em recursos repassados pelo Estado ou disponibilizados, via financiamento. Na área da saúde, além de construção, reforma e ampliação de unidades e entrega de ambulâncias (duas UTIs móveis para o Siate), o governo estadual destina R$ 60 milhões para o Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Outro exemplo é o mutirão promovido pela Secretaria de Estado da Saúde, que realizou 5 mil cirurgias de cataratas na região.

PRESENÇAS - Também participaram da solenidade a secretaria da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa; o deputado Hussein Bakri; o vereador Rogério Quadros; a vereadora Nancy Rafain Andreola.

