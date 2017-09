Cristiane Souza conversa com o público nesta quinta-feira

A Biblioteca Pública do Paraná promove nesta quinta-feira (21) mais uma edição do projeto Aventuras Literárias. A convidada é a escritora Cristiane Souza, que conversa com o público infantojuvenil sobre suas experiências de leitura e escrita. O evento acontece na Seção Infantil em dois horários, às 10h e às 14h30, com entrada franca.

Durante o bate-papo, que acontece no Dia da Árvore, a autora fala sobre seu livro Pitangueiras, que relata o passeio de uma menina com sua avó pela natureza, onde acontecem descobertas e experiências afetuosas. A obra será comercializada por um preço promocional (R$ 15) e no final do evento as crianças receberão mudas de árvores.

Cristiane Souza é jornalista, escritora de livros infantis e ministra oficinas literárias para crianças e adultos. É autora dos livros Pinguinhos de chuva e Qual é a cor de Saturno?. Sua obra é voltada para crianças em processo de alfabetização ou recém-alfabetizadas.

O PROJETO - Coordenado pela Seção Infantil da BPP, o projeto Aventuras Literárias promove encontros com autores infantojuvenis para discutir e valorizar a leitura e a literatura. Desde 2011, mais de 60 escritores já participaram do evento.

Serviço

Aventuras Literárias com Cristiane Souza

21 de setembro, às 10h e às 14h30, na Seção Infantil da BPP

Rua Cândido Lopes, 133 - Centro - Curitiba

Entrada franca

Venda do livro Pitangueiras: R$ 15,00

Mais informações: (41) 3221-4980