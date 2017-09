Paraná lidera produção de proteína animal no País

O Paraná consolidou a posição de maior produtor de carnes do País, com 21% de participação no total do Brasil. Os dados são da Pesquisa Trimestral de Abate de Animais, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e compiladas pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes), ligado à secretaria de Planejamento e Coordenação Geral.

O Estado produziu 2,64 milhões de toneladas de carnes de frango, bovina e suína no primeiro semestre de 2017. O Brasil, por sua vez, produziu 12,22 milhões de toneladas.

O maior destaque foi a avicultura paranaense, com 2,11 milhões de toneladas no primeiro semestre - 1,3% a mais do que no mesmo período do ano passado. Sozinho, o Paraná representou 31,3% da produção brasileira de carne de frango.

Com o resultado, o Estado se manteve em primeiro lugar na avicultura nacional, à frente de Santa Catarina (com 1,05 milhão de toneladas) e do Rio Grande do Sul (810,2 mil toneladas).

MAIS QUE A MÉDIA - A indústria de carnes paranaense, apesar de estar consolidada, cresce acima da média brasileira. A produção nacional foi de 6,7 milhões de toneladas de frango no primeiro semestre de 2017, com crescimento de 0,6% na mesma base de comparação.

Os frigoríficos paranaenses galgam espaço ao aproveitar a elevada produção de grãos do Estado, a proximidade com os grandes centros consumidores e a alta tecnologia de produção. “Uma das características do Estado é uma agricultura familiar tecnificada e articulada com a agroindústria, o que garante produção e qualidade”, diz Julio Suzuki Júnior, diretor-presidente do Ipardes.

SUÍNOS – Na produção de suínos, o Paraná ocupa a segunda colocação nacional, com a produção de 394,3 mil toneladas nos primeiros seis meses do ano, de acordo com o IBGE. O volume foi 4,3% superior ao do mesmo período do ano passado.

O Estado respondeu por 21,3% do total produzido no País. Ficou atrás de Santa Catarina - com 26,9%. No total, o Brasil produziu 1,85 milhão de toneladas de suínos, com alta de 1,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

BOVINOS - Na área de bovinos, o Paraná foi responsável por 3,9% do total produzido no Brasil (3,62 milhões de toneladas). Foram 141,4 mil toneladas, variação de 0,1% sobre o mesmo período do ano passado. O Estado tem a nona maior produção do país, liderada por Mato Grosso, que tem 15,6% de participação.