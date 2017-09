Vacinação contra a dengue começa nesta quarta-feira

A terceira fase da vacinação contra a dengue no Paraná começa nesta quarta-feira (20). As cidades e o público-alvo da campanha serão mantidos. Quem já tomou a primeira ou a segunda dose da vacina em etapas anteriores deve retornar à unidade de saúde do município para completar o esquema vacinal.

“A população dos municípios que têm a vacina disponível deve lembrar que a imunização contra a dengue só está garantida com as três doses. Sabendo disso, é importante não deixar para a última hora e buscar a unidade de saúde o mais rápido possível”, reforça o secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto.

O lançamento da campanha será feito nos 30 municípios selecionados para a vacinação. A partir das 11 horas, o secretário Caputo Neto participa da abertura em Londrina, no Colégio Estadual Hugo Simas, no centro da cidade.

A vacinação vai até 27 de outubro nas seguintes cidades: Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Boa Vista da Aparecida, Tapira, Cruzeiro do Sul, Santa Isabel do Ivaí, Iguaraçu, Mandaguari, Marialva, Maringá, Munhoz de Mello, Paiçandu, Santa Fé, São Jorge do Ivaí, Sarandi, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Ibiporã, Jataizinho, Londrina, Porecatu, Sertanópolis, Itambaracá, Leópolis, São Sebastião da Amoreira, Cambará e Maripá, dirigida à população de 15 a 27 anos. Em Paranaguá e Assai, o público a ser vacinado é de 9 a 44 anos.

CAMPANHA – Para chamar atenção da população-alvo da vacina, a campanha da terceira etapa transforma influenciadores da internet em influenciadores de saúde. Para isso, o Governo do Estado convidou influenciadores digitais de diferentes regiões do Estado para estrelarem a nova campanha ao lado do médico paranaense Alceu Pacheco.

As peças contam com a presença da blogueira de moda e moradora de Londrina, Luisa Accorsi, com 313 mil inscritos em seu canal no youtube. Pamella Ferrari, de Foz do Iguaçu, tem 682 mil seguidores no instagram, fala de assuntos como moda, viagens e maternidade, e também faz parte da campanha.

Para finalizar, a campanha de vacinação contra a dengue também tem o fashion blogger e youtuber curitibano, Rodrigo Perek, com mais de sete milhões de visualizações desde quando criou seu blog. Todos estão juntos com o infectologista Alceu Pacheco. O médico faz parte do Comitê estadual de Infectologia, já presidiu a Sociedade Paranaense de Infectologia e foi diretor do Hospital Oswaldo Cruz.

Além de cartazes e panfletos nos 30 municípios que recebem a vacina, os protagonistas também vão divulgar em seus canais vídeos educativos sobre a vacina e o risco da doença, com uma abordagem adequada ao público da vacinação.

PARCEIROS – A campanha de vacinação contra a dengue no Paraná conta com o apoio dos conselhos regionais de Medicina, Enfermagem e Farmácia do Paraná; Associação Médica do Paraná; Federação Unimed Paraná, secretarias de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia, secretarias municipais de Educação; Comitê estadual de Infectologia; Conselho Estadual de Saúde; conselhos municipais de Saúde; Conselho dos Secretários municipais de Saúde do Paraná; Rotary Club; e Centro Educacional Menna Barreto, de Paranaguá.

SERVIÇO:

Lançamento da Campanha de Vacinação contra a Dengue

Londrina

Data: quarta-feira (20 de setembro)

Horário: 11 horas

Local: Colégio Estadual Hugo Simas

Endereço: Rua Pio XII, 195 – Centro

* Presença do secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto.

Foz do Iguaçu

Data: quarta-feira (20 de setembro)

Horário: 13 horas

Local: Unioeste

Endereço: Av. Tarquinio Joslin do Santos, 1300

* Presença da superintendente de Vigilância em Saúde, Júlia Cordellini.

Maringá

Data: quarta-feira (20 de setembro)

Horário: 9h30

Local: Unicesumar

Endereço: Av. Guedner, 1610 – Jardim Aclimação

* Presença do chefe do Centro estadual de Epidemiologia, João Luís Crivellaro.

Paranaguá

Data: quarta-feira (20 de setembro)

Horário: 9 horas

Local: Terminal Urbano de Paranaguá

Endereço: Av. Almirante Maximiliano da Fonseca – João Gualberto

* Presença do coordenador da Sala de Situação em Saúde, Raul Bely.