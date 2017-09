Novos membros dos conselhos da Comec tomam posse

Os novos membros dos conselhos consultivo e deliberativo da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) tomaram posse nesta segunda-feira (18), no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Os órgãos são responsáveis por sugerir melhorias e implantar novas políticas públicas voltadas ao interesses dos cerca de três milhões de habitantes da grande Curitiba, formada por 29 municípios.

“Não são poucas as demandas e as prioridades da região metropolitana e com os Conselhos Deliberativo e Consultivo podemos buscar melhores soluções e respostas para todos os municípios, seja no transporte público, na geração de empregos, no saneamento básico e em diversas outras questões”, disse o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega.

O Conselho Consultivo é formado por um representante de cada um dos municípios que compõe a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e visa discutir planos regionais e questões de interesse metropolitano. “No Conselho, vamos fazer uma gestão integrada dos municípios, com uma ênfase maior no desenvolvimento de nossa grande região”, disse Marcio Claudio Wozniack, prefeito de Almirante Tamandaré e presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec).

TRÂMITES - Os projetos sugeridos são encaminhados para aprovação do Conselho Deliberativo, que tem por objetivo ordenar, planejar e discutir as ações da Coordenadoria da Região Metropolitana de Curitiba. O Conselho Deliberativo é formado pelo governador do Estado, pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, pela diretoria da Comec, um representante da metrópole (Curitiba) e um representante dos demais municípios (ASSOMEC).

“A grande Curitiba tem 40% dos habitantes do Paraná. É a maior força econômica do Estado e concentra boa parte da riqueza que se produz aqui. Portanto, é nosso entendimento criar uma malha viária comum e fazer dessa região uma grande cidade”, disse o prefeito de Curitiba, Rafael Greca.

DESAFIOS - O mandato dos novos conselheiros é de dois anos. “Entre os desafios dos novos conselheiro estão o encaminhamento da nova lei de estruturação dos órgãos metropolitanos, que responde às exigências do Estatuto da Metrópole; a atualização do plano de desenvolvimento integrado de toda a região, com a participação das prefeituras e da sociedade e a viabilização de um fundo para desenvolvimento regional”, disse o presidente da Comec, Omar Akel.

(BOX)

Confira a lista dos novos conselheiros

Conselho deliberativo

João Carlos Ortega, representando a Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano

Omar Akel, representante da Comec

Rafael Greca, representando a prefeitura de Curitiba

Marcio Claudio Wozniack, representante da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec)

Mounir Chaowiche, representante indicado pelo presidente do Conselho Deliberativo

Conselho consultivo

Alcides Rodrigues Bassete - Adrianópolis

Luciane Maira Teixeira - Agudos do Sul

Gerson Denilson Colodel - Almirante Tamandaré

Hissam Hussein Dehaini - Araucária

Luiz Costa - Balsa Nova

Floresmundo Alberti Junior - Bocaiuva do Sul

Bihl Elerian Zanetti - Campina Grande do Sul

Jorge Quege - Campo do Tenente

Marcelo Fabiani Puppi - Campo Largo

Cláudio César Casagrande - Campo Magro

Patrik Magari - Cerro Azul

Izabete Cristina Pavin - Colombo

Carlos Eugênio Stabach – Contenda

Rafael Greca - Curitiba

Moiseis Branco da Silva - Doutor Ulysses

Márcio Cláudio Wozniack - Fazenda Rio Grande

Helio Vieira Guimarães - Itaperuçu

Paulo Furiatti - Lapa

Luis Antonio Biscaia - Mandirituba

Livino Turick - Piên

Marly Paulino Fagundes - Pinhais

Marcus Maurício de Souza Tesserolli - Piraquara

Angelo Andreatta - Quatro Barras

Maria Julia Socek Wojcik - Quitandinha

Cézar Gibran Johnson - Rio Branco do Sul

Milton José Paizani - Rio Negro

Antônio Benedito Fenelon - São José dos Pinhais

Antonio César Matucheski - Tijucas do Sul

Joel do Rocio José Bonfim - Tunas do Paraná