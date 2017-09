Quase 30 mil inscritos para vestibulares da UEL e Unespar

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) e a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) divulgaram nesta segunda-feira (18) o número de inscritos para o Vestibular 2018.

A UEL registrou a inscrição de 22.034 candidatos. O concurso será feito

em duas fases, com provas no dia 29 de outubro (1ª fase) e depois nos dias 3, 4 e 5 de dezembro (2ª fase). Ao todo estão sendo oferecidas 2.482 vagas em 53 cursos de graduação, considerando turnos e habilitações e outras 598 por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU).

A partir de agora os candidatos devem ficar atentos ao cronograma do Vestibular. A Prova de Habilidades Específicas para o curso de Música será aplicada no próximo dia 24 de setembro, das 8 às 11 horas e das 14 às 18 horas. O resultado sai em 29 de setembro no site da Cops.

Já a primeira fase está marcada para 29 de outubro, das 14 às 18 horas, com Provas de Conhecimentos Gerais. A Cops divulga o resultado da primeira fase dia 17 de novembro, às 17 horas, também no endereço www.cops.uel.br .

A 2ª fase começa em 3 de dezembro, das 14 às 18 horas, com Provas de Línguas e Literaturas: Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação. No dia 4 de dezembro, a UEL aplica a Prova Discursiva de Conhecimentos Específicos, das 14 às 18 horas.

No dia seguinte, 5 de dezembro, das 8 às 11 horas, e das 14 às 18 horas, serão aplicadas as Provas de Habilidades Específicas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico.

Vestibulandos podem consultar o Manual do Candidato do Processo Seletivo 2018, que detalha a regulamentação e os procedimentos durante a realização das provas, bem como os programas das disciplinas e demais informações relevantes. O manual está disponível no endereço cops.uel.br.

O resultado final do Vestibular 2018 sai em 24 de janeiro, ao meio dia, com a divulgação da primeira lista de convocados.

UNESPAR - O vestibular da Unespar terá a participação de 6.314 candidatos. 383 pessoas foram contempladas com direito a isenção na taxa. Os candidatos participam das provas no dia 15 de novembro, feriado nacional, no período da tarde. As provas serão aplicadas nos seis municípios que possuem campi da instituição – Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória – e o ensalamento estará disponível para consulta a partir do dia 25 de outubro no site www.vestibular.unespar.edu.br.

Nesta edição, a Unespar está ofertando 1.746 vagas em 67 cursos de graduação. Na divisão de inscritos pelo número de vagas, o vestibular alcançou uma média de 3,62 candidatos por vaga. O detalhamento com a concorrência completa de todos os cursos deve ser consultada no site.

Seguindo a ordem dos cursos mais concorridos, despontam como no vestibular anterior, Cinema e Audiovisual, do campus de Curitiba II (FAP), com 15,6 candidatos por vaga; Enfermagem, do campus de Paranavaí, com 11,7 e Administração, do campus de Paranaguá, com 10,65.

Além disso, dos outros campi, aparecem os cursos de Ciências Contábeis noturno, do campus de Apucarana, com 7,72 candidatos por vaga; Pedagogia noturno, do campus de União da Vitória, com 7,24; Pedagogia noturno, do campus de Campo Mourão, com 5,8 inscritos por vaga; e Artes Visuais, do campus de Curitiba I (Embap), com 4,67 concorrentes para cada uma das vagas em oferta.

Confira na galeria de fotos a concorrência dos cursos por campus.