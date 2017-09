Autores visitam 30 municípios no projeto Caravana Literária

O projeto Caravana Literária termina nesta sexta-feira (22) com a visita de cinco autores a mais nove cidades do Interior paranaense. No total, ao longo de um mês, 15 autores terão percorrido 30 municípios do Estado, incluindo a Região Metropolitana de Curitiba, para falar sobre suas obras e temas ligados ao universo literário.

O poeta Rodrigo Garcia Lopes e o escritor Luís Henrique Pellanda abrem a programação da semana nesta terça-feira (19) com palestras em Barracão e Perobal, respectivamente. Na quarta-feira (20), Pellanda, autor do livro de crônicas Asa de sereia, visita Umuarama.

A escritora Cíntia Moscovich também faz palestra nesta quarta-feira (20), em Pinhais. Na quinta-feira (21), a autora do livro de contos Essa coisa brilhante que é a chuva? visita São José dos Pinhais e José Roberto Torero, autor do romance O chalaça, estará em Mamborê. Também na quinta-feira, a poeta Adélia Woellner faz palestra em Morretes. Os últimos encontros do projeto acontecem nesta sexta-feira (22), com a presença de Woellner em Paranaguá e de Torero em Campo Mourão.

CARAVANA - A Caravana Literária é uma inciativa da Biblioteca Pública do Paraná e faz parte da programação do Mês da Literatura, projeto da Secretaria de Estado da Cultura que, entre 24 de agosto e 29 de setembro, promove atividades de incentivo à leitura.

Cada um dos 15 autores escolhidos visita duas bibliotecas. As instituições selecionadas para receber os escritores abrangem as mais variadas regiões do Estado — dos Campos Gerais ao Sudoeste paraense — e são referências entre as quase 500 bibliotecas cadastradas no Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Paraná, coordenado e administrado pela BPP.

Os municípios contemplados são Apucarana, Barracão, Cambé, Carambeí, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Guarapuava, Ivaiporã, Mamborê, Mandaguari, Morretes, Paranaguá, Paula Freitas, Pato Branco, Perobal, Pinhão, Pinhais, Piên, Ponta Grossa, Planaltina do Paraná, Rio Negro, Santo Antônio do Sudoeste, São José dos Pinhais, Terra Boa, Terra Rica, Umuarama, União da Vitória, Toledo e Vitorino.

MÊS DA LITERATURA - As atividades do Mês da Literatura seguem até 29 de setembro e, além da Carava Literária, incluem contação de histórias, oficinas e a exposição itinerante Palavras do Paraná. A programação teve início em 24 de agosto, em Maringá, com o show Leminskanções — a data de abertura faz referência ao dia de nascimento do poeta Paulo Leminski (1944–1989).

Serviço

19 de setembro

- Rodrigo Garcia Lopes - Barracão, às 10h

Instituto Federal do Paraná (BR 163, s/n)

- Luís Henrique Pellanda - Perobal, às 19h

Centro de Formação da Paróquia São Pedro (Prolongamento da Av. Paraná, s/n)

20 de setembro

- Luís Henrique Pellanda - Umuarama, às 9h

Teatro do Centro Cultural Vera Schubert

(Av. Rio Branco, 3633, Centro Cívico)

- Cíntia Moscovich — Pinhais, às 19h

Centro Cultural Wanda dos Santos Mallmann - Auditório Marcio José Moro (Rua 22 de abril, 305, Centro)

21 de setembro

- Cíntia Moscovich - São José dos Pinhais, às 10h

Central de Treinamento da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais (Rua Passos de Oliveira, 1101, Centro)

- Adélia Woellner - Morretes, às 15h

Centro de Eventos de Morretes (Praça Rocha Pombo, 10)

- José Roberto Torero - Mamborê, às 19h

Centro Cultural Professora Emília Martins Cruz (Rua Adina Correa Cioneck, 800, Centro)

22 de setembro

- Adélia Woellner - Paranaguá, às 14h30

Biblioteca Pública Mário Lobo (Rua dos Expedicionários, 269, Estradinha)

- José Roberto Torero - Campo Mourão, às 19h

Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello (Rua Francisco Ferreira Albuquerque, s/n, Centro)