Richa anuncia mais R$ 30 milhões para água e esgoto de Toledo

O governador Beto Richa participou neste domingo (17), em Toledo (Oeste), da Festa Nacional do Porco no Rolete, onde anunciou mais R$ 30 milhões em obras de melhoria e ampliação dos serviços de água e de esgoto do município. O montante vai se somar aos R$ 65 milhões já aplicados pela Sanepar em Toledo, desde 2011. Com o investimento, o índice de saneamento básico no município passará de 80% para 90%. “Toledo recebeu nos últimos anos, o maior investimento que um governo já fez na cidade”, disse.

O governador e o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, autorizaram o pregão eletrônico para a compra de uma estação modular compacta de esgoto, com capacidade de 100 litros por segundo. A unidade será instalada no Rio Toledo e permitirá a desativação das estações Paulista, Bressan, Dom Pedro e Parizotto, que estão em área com alta densidade populacional.

O presidente da Sanepar destacou que a construção da estação Sul é uma reivindicação antiga da população e que a desativação das estações na área central do município trará mais qualidade de vida aos moradores. "O invesimento fará de Toledo uma das melhores cidades em saneamento do país. Saneamento é questão de saúde e meio ambiente. Com a nova estação Sul expandimos a rede e traremos mais conforto para as pessoas”, disse.

A nova estação modular ficará em operação até que seja concluída a ETE Sul, no Rio São Francisco, que está em construção. Além disso, a Sanepar vai implantar 14 quilômetros de rede coletora para atender partes do Jardim Coopagro, do Loteamento Dullius e do Jardim Planalto.

O prefeito de Toledo, Lucio de Marchi, lembrou que a obra estava programada para o fim deste ano, mas foi adiantada graças a um desafio proposto ao governador, na inauguração da Estação Norte há cerca de um mês, para liberar os trâmites na Festa do Porco no Rolete. “Sabíamos que o tempo era curto e estamos muito gratos por vermos que as propostas do governo estão se consolidando e por fazermos parte desse projeto de desenvolvimento e crescimento de Toledo”, declarou.

ÁGUA - Na área de abastecimento, o município terá um novo reservatório em aço vitrificado com capacidade para 2 milhões de litros de água para atender moradores do Jardim Coopagro. A Sanepar também colocará em operação o poço 19, que vai abastecer 14.500 famílias nos bairros Vila Pioneira, Panorama, São Francisco, César Park e Jardim Bressan. E está em fase de licitação a perfuração do poço 22.

PATRIMÔNIO - O governador ressaltou a relevância da festa, uma das maiores da gastronomia popular do Paraná, e o empenho dos organizadores para realizar este grande evento. A festa está cadastrada como primeira candidata ao registro de bem cultural de natureza imaterial do Estado do Paraná. O processo está em fase de análise para o registro definitivo. Organizada pelo Clube de Caça e Pesca, a festa já faz parte do Patrimônio Cultural e Imaterial de Toledo.

“A festa orgulha a todos os paranaenses. Este é o momento de reafirmarmos o nosso compromisso com essa pujante cidade do Paraná e com a região Oeste, que tanto contribui com a economia do Estado”, afirmou o governador.

NOVO CENSE - Além dos investimentos em saneamento básico o governador autorizou, também, a licitação para a construção de uma nova unidade do Centro de Socioeducação (Cense) em Toledo. A unidade terá 4,5 mil metros quadrados e investimento de cerca de R$ 17 milhões. Também foram anunciadas a construção de duas pontes rurais, pavimentação asfáltica entre os distritos Novo Sobradinho e Vila Nova, e no Distrito de Concórdia do Oeste.

“São demonstrações claras do compromisso do governo com cada município do Paraná e uma prova da saúde financeira do Estado. Isso só é possível porque fazemos uma gestão conciliadora, onde o diálogo e o respeito são os pontos fortes”, enfatizou Richa.

INVESTIMENTOS – Desde 2011, o governo estadual destinou a Toledo R$ 475 milhões, grande parte já concluídos e R$ 53 milhões em andamento. Além de saneamento, o governador destacou os recursos aplicados em energia, habitação, educação, infraestrutura urbana e estradas.

A saúde é também um grande destaque, com investimentos vigorosos. Desde 2011, foram mais de R$ 241 milhões em ações para aumentar oferta de leitos gerais e de UTI, crescimento do número de consultas, exames, cirurgias e demais serviços especializados.

PRESENÇAS - Também participaram da Festa Nacional do Porco no Rolete o Ministro da Saúde, Ricardo Barros; os secretários de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa: da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, e da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho; os deputados federais Dilceu Sperafico, Evandro Roman e Alfredo Kaefer, os deputados estaduais José CarlosSchiavinato, Ratinho Junior e Ademir Bier

BOX

Festa retrata principal atividade econômica de Toledo

A suinocultura é a principal atividade econômica de Toledo representando 42% do valor bruto da produção, segundo o prefeito. O município, que tem 1 milhão de suínos alojados em granjas, é responsável por 38% da produção de suínos no Paraná e a cadeia movimenta cerca de R$ 830 milhões por ano.

A Festa do Porco do Rolete reúne cerca de 25 mil pessoas e serve, em média, 2.500 refeições. Segundo o presidente do Clube Caça e Pesca, Claudemir Rossi, nesta edição parte da renda arrecadada será destinada a entidades de assistência social do município e para o Hospital Bom Jesus. “Tivemos um aumento de 15% de público e de venda de estandes”, disse

A festa começou em 1974, com um desafio entre os sócios do Clube Caça e Pesca de assar um porco inteiro girando sobre as brasas. O concurso superou as expectativas e virou a Festa Nacional do Porco no Rolete.