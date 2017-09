Estado amplia unidade de saúde e inaugura heliponto em Toledo

A população de Toledo passou a contar com novos serviços públicos de saúde a partir deste sábado (17). Com a presença do secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, foram inauguradas a ampliação da Unidade de Saúde Jardim Europa e a área de pouso para o helicóptero de resgate do Estado, localizado ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Além disso, foi anunciada a construção de um novo hemonúcleo e entregue mais um lote de equipamentos para a implantação do Hospital Regional de Toledo, que está em fase final de construção. Ao todo, o Estado está investindo R$ 10 milhões para equipar e mobiliar a estrutura. Entre os aparelhos já adquiridos estão: tomógrafo computadorizado, raio-x, autoclave, arco cirúrgico, mesas e focos cirúrgicos e outros itens médico-hospitalares.

"Estamos empenhados para colocar este hospital para funcionar o mais breve possível”, declarou o secretário, durante reunião com prefeitos. Na solenidade, ele informou ainda que o Estado se compromete a repassar outros R$ 2,6 milhões para complementar o parque de equipamentos do serviço. Conforme projeto, o hospital deve contar com 88 leitos, sendo 10 de UTI, 8 de observação e 70 gerais. A intenção é torná-lo referência regional para a Rede Paraná Urgência. A previsão é que a unidade seja inaugurada no primeiro semestre do ano que vem. Após sua entrega, o hospital receberá R$ 910 mil por mês como apoio de custeio do Estado.

De acordo com Caputo Neto, o governo estadual tem dado atenção especial à cidade, que necessitava de investimentos robustos para reestruturar a retaguarda de saúde . "Estamos vivendo um novo tempo na saúde de Toledo. Desde 2011, já destinamos mais de R$ 241 milhões. Recursos que refletem diretamente no aumento da oferta de leitos gerais e de UTI, crescimento do número de consultas, exames, cirurgias e demais serviços especializados", relatou.

ATENÇÃO BÁSICA - Neste sábado, a unidade de Saúde do Jardim Europa ganhou uma ala dedicada exclusivamente à odontologia. A ampliação, custeada com recursos do Estado (R$ 187 mil), viabilizou a abertura de dois consultórios que garantem melhores condições de atendimento aos pacientes.

O secretário da Saúde de Toledo, Thiago Stefanello, explica que a unidade só tinha atendimento odontológico durante duas horas por dia, por conta da dificuldade de espaço. "Agora vamos colocar uma equipe permanente aqui, oferecendo assistência adequada na área de saúde bucal", anunciou.

Com a liberação da antiga ala odontológica, será possível reforçar as atividades relacionadas à prevenção e educação em saúde. A ideia é realizar reuniões periódicas com a presença da comunidade, divulgando hábitos saudáveis e orientações sobre promoção da saúde.

Caputo Neto informou que o Estado deve fazer novos investimentos na atenção básica de Toledo. "Atendendo a um pedido de lideranças comunitárias, vamos repassar R$ 750 mil para a prefeitura reformar outras cinco unidades de saúde". São elas: Jardim Porto Alegre, Santa Clara 4, Vila Industrial, Jardim Coopagro e Panorama.

NOVO HELIPONTO - Anexo à UPA, a área de pouso do helicóptero foi construída com recursos próprios do município. O local será essencial para agilizar o atendimento de pacientes que necessitam de transporte aéreo e transferência rápida para hospitais de maior complexidade.

Segundo o prefeito de Toledo, Lucio de Marchi, a obra só saiu do papel graças aos vereadores que devolveram recursos do orçamento da câmara para a prefeitura. "Com certeza, este local vai contribuir para salvar inúmeras vidas. Além dos vereadores, temos que agradecer também ao governador Beto Richa pela implantação do helicóptero que atende a região", ressaltou.

Toledo está no raio de abrangência do Helicóptero de Resgate do Governo do Estado baseado em Cascavel. Desde 2014, a aeronave já fez mais 250 atendimentos em Toledo. Somente neste ano, são 69 missões aéreas cuja origem ou destino foi a cidade.

BALANÇO - Com o apoio do Estado, Toledo implantou diversas unidades de atendimento que hoje são consideradas modelo no Brasil. Elas seguem modelos inovadores do Governo do Paraná, como o Centro de Especialidades e o Serviço Integrado de Saúde Mental - SIMPR, administrados pelo Ciscopar (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Costa Oeste do Paraná.

Para a instalação da nova sede do Centro de Especialidades, o Estado destinou R$ 1,5 milhão para a execução da obra e mais R$ 808 mil em equipamentos. Já para o SIMPR, o investimento inicial foi de R$ 150 mil. Ambos recebem ainda repasses de custeio mensal, possibilitando a oferta de atendimento para todos os municípios da regional de Toledo.

O Hospital Bom Jesus foi outro que passou a receber recursos de custeio pela importância no atendimento regional. Nos últimos seis anos e meio, o incentivo pago pelo Estado já chega a R$ 11 milhões. "É uma verba extra, que ajuda o hospital na manutenção dos seus serviços. Isso faz com que a unidade se qualifique e ofereça o que há de melhor à população", explica a diretora da 20ª Regional de Saude, Denise Liel.