Governador defende liberdade e isenção para imprensa

O governador Beto Richa participou nesta sexta-feira (15), em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, da abertura da 25ª edição estadual do Congresso da Associação dos Jornais e Revistas do Interior do Paraná (Adjori). O evento, que termina no domingo (17), tem como tema do “O futuro do meio impresso nos dias de hoje”.

Richa destacou a importância destes meios de comunicação para a população do interior e para a defesa dos interesses dos municípios e das regiões do Estado. "Vim prestigiar e mostrar nosso apreço aos jornais do interior, revistas que levam a boa informação à população, uma informação de qualidade, isenta, apesar de todas as dificuldades que esta classe enfrenta”, afirmou o governador. "No nosso governo os veículos de comunicação são valorizados para que possam prestar um bom serviço para o nosso Estado e para o fortalecimento da nossa democracia”, completou.

Richa falou ainda sobre a importância de se defender uma imprensa livre. "As criticas são sempre bem vindas porque nos ajudam a corrigir rumos que podem estar equivocados ou que possam ser aprimorados. É por essa razão que defendemos a liberdade de imprensa”, disse.

O secretário de estado de Comunicação Social, Deonilson Roldo, participou do evento e ressaltou a importância do fortalecimento dos veículos de comunicação do interior para o desenvolvimento do Paraná.”O fortalecimento da imprensa no interior é necessário para que cada vez mais tenhamos acesso a informações ágeis e corretas. Isso faz bem para a democracia e para o futuro do estado”, afirmou.

Durante a cerimônia de abertura do congresso Elizio Soares assumiu a presidência da Adjori e ressaltou o papel dos veículos do interior na sociedade. “A mídia impressa tem o seu lugar e nunca vai morrer. Somos os maiores jornais das menores cidades brasileiras. O interior cultua o impresso, que chega a lugares onde não há acesso à internet”, disse.

ASSOCIAÇÃO - Com 54 empresas filiadas, os veículos ligados à Adjori circulam em mais de 200 municípios, com uma tiragem superior a 120 mil exemplares e atingem cerca de cinco milhões de pessoas. Os jornais e revistas do interior estão hoje integrados à estratégica de comunicação do governo e cumprem um papel importante na divulgação das políticas públicas estaduais nas pequenas e médias cidades paranaenses.

Eles atingem um segmento relevante da opinião pública cujo interesse nas questões locais é cada vez maior – sem prejuízo dos temas nacionais e internacionais. O governo tem uma parceria com os veículos, na qual as duas partes assumem o compromisso de agir com transparência na defesa dos interesses e demandas do leitor e do cidadão.

DEBATES – Além do tema principal, o evento também é palco de outros debates relacionados à imprensa. Entre os temas, estão O jornal na era digital e Internet como Ferramenta de Desenvolvimento Comercial. Outro ponto a ser abordado é a Rede Paraná, produto da Adjori que veicula em mais de 35 jornais e revistas do Estado um conteúdo único.

Participam do congresso proprietários, diretores e colaboradores de jornais, além de lideranças das Adjoris de outros estados, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Rondônia, Espírito Santo e Mato Grosso.

PRESENÇAS - Participaram do evento o prefeito de Campina Grande do Sul, Bihl Zanetti; o vice-prefeito do município, Nilson de Jesus Pires Falavinha; o presidente da Câmara dos Vereadores, Sérgio Cavagni e o deputado estadual Rubens Recalcatti.