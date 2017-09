Richa entrega novas residências a 80 famílias de Terra boa

O governador Beto Richa entregou nesta sexta-feira (15) as chaves da casa própria para 80 famílias de Terra Boa, no Centro-Oeste do Estado. O residencial Jacyra Elza Frasson Peres recebeu investimento de cerca de R$ 3,6 milhões, fruto do trabalho em conjunto do Governo do Paraná, governo federal e a prefeitura do município.

Para o governador Beto Richa, as novas moradias vão melhorar a vida da população local. “É um momento muito especial e feliz ver as pessoas recebendo mais esse importante benefício. São residências que materializam o sonho da casa própria, acalentado há muito tempo por essas famílias”, disse.

Richa lembrou que desde 2011, cerca de 105 mil famílias paranaenses foram atendidas na área de habitação com a entrega de novas casas, regularização fundiária, titulação de imóveis, obras de urbanização e recuperação ambiental dentro do programa Morar Bem Paraná. “É a maior revolução habitacional da história do Paraná”, disse Richa.

PARCERIA - A prefeitura doou o terreno, onde o Estado pode construir as casas por meio da Cohapar, além de instalar as redes de água da Sanepar e de energia elétrica da Copel. “É uma força tarefa que tem ajudado a diminuir cada vez mais o déficit habitacional do nosso município, dando mais qualidade de vida a muitas pessoas que até então viviam de aluguel”, disse o prefeito Valter Peres.

Uma das pessoas que saiu do aluguel é o motorista Everson de Souza Moreira, 26, que vai viver junto com sua esposa, a arrematadeira Fabíola da Silva Barbosa, 23, e os três filhos do casal – um de cinco e dois de três anos. “É uma felicidade imensa, que não é possível nem explicar. Agora vou pagar por algo que é meu”, disse, contente.

HISTÓRICO - Além do residencial inaugurado nesta sexta-feira, já foram entregues 23 casas urbanas e 21 casas rurais, totalizando investimentos de R$ 5,2 milhões destinados à habitação no município. “Casa é o equipamento mais difícil da área social, pois é muito caro. A missão do governo estadual é facilitar isso e ter ações que façam as famílias se orgulharem do Estado onde moram”, disse o presidente da Cohapar, Abelardo Lupion.

Os órgãos estaduais e municipais também aguardam a liberação de recursos do Ministério das Cidades para a construção de mais nove unidades em no campo e 82 na cidade.

Richa assina termos para liberação de R$ 3,2 milhões para o município

Além da entrega das novas residências, o governador Beto Richa assinou quatro termos de compromisso com o município de Terra Boa, no valor de R$ 3,2 milhões. Os recursos são destinados para obras nas áreas de infraestrutura, educação e desenvolvimento social. “São mais melhorias substanciais para a nossa cidade”, disse o prefeito, Valter Peres.

O primeiro termo de compromisso, no valor de R$ 1,5 milhão, prevê a reforma e a ampliação do pátio de máquinas municipal, além da revitalização da praça Santos Dumont e projetos de infraestrutura do município. Os recursos são de operação de crédito com a Fomento Paraná.

Outro termo é para a construção da capela mortuária de Terra Boa. O valor, de R$ 654 mil, é oriundo de emenda parlamentar do deputado estadual Márcio Nunes.

Cerca de R$ 550 mil, da Fundepar, são destinados para a reforma da escola municipal Princesa Izabel e outros R$ 500 mil para o projeto do Centro de Convivência da Criança e do Adolescente Antônio e Jaime Mantovan.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade o secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara; o deputado federal Luciano Ducci; os deputados estaduais Márcio Nunes, Jonas Guimarães e Ratinho Júnior; a primeira-dama de Terra Boa e secretária municipal de assistência social, Sueli Matias Peres, e o presidente da Câmara de Vereadores, Valter Colonello.