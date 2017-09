Governo destina R$ 10,7 milhões para saúde de 62 municípios

O Governo do Estado repassou nesta semana R$ 10,7 milhões para reforçar a estrutura de atendimento de saúde em 62 municípios paranaenses. Os recursos liberados pelo governador Beto Richa já estão na conta das prefeituras e podem ser utilizados na compra de veículos para o transporte de pacientes, além de equipamentos de fisioterapia.

De acordo com o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, os investimentos demonstram a atenção que o Governo do Paraná tem dado aos municípios. “Somos um governo municipalista, que mantém diálogo aberto com os prefeitos e secretários municipais de saúde. Por isso, sabemos das necessidades de cada município e priorizamos os investimentos nas áreas em que a população mais precisa”, disse.

Este é mais um lote dos repasses fundo a fundo, sem a necessidade de convênio. Nesta modalidade de transferência de recursos fica a cargo das prefeituras a realização do processo licitatório. “Com isso, o gestor municipal tem a liberdade de adquirir o veículo ou tipo de equipamento que mais se adéqua a sua realidade”, detalha o secretário.

Na área de transporte de pacientes, há repasses de R$ 120 mil, R$ 240 mil ou R$ 450 mil, dependendo da demanda apresentada. Desta forma, é possível que a prefeitura compre ambulâncias, automóveis, caminhonetes, vans, micro-ônibus e até ônibus grandes, de 40 lugares.

Caputo Neto explica ainda que este tipo de iniciativa contribui para a renovação e ampliação da frota de uso exclusivo da saúde nos municípios. “O objetivo é garantir mais conforto e segurança aos pacientes. Muitos precisam se deslocar em busca de consultas, exames, cirurgias e tratamento especializado fora de seus municípios de origem. Por isso, temos o dever de oferecer um transporte digno a eles”, relatou.

FISIOTERAPIA - Nesta etapa, pelo menos 56 prefeituras foram contempladas com recursos do incentivo para melhorar a qualidade do transporte sanitário. Ao todo, R$ 10,4 milhões foram destinados para este fim. Além disso, foi repassado também mais R$ 360 mil para aquisição de equipamentos de fisioterapia, beneficiando nove cidades.

Segundo o superintendente de Atenção à Saúde, Juliano Gevaerd, o recurso para a área de reabilitação é essencial para a estruturação de serviços de fisioterapia no interior do Estado. "Com o envelhecimento da população, esse tipo de atendimento é cada vez mais importante. Isso sem falar no problema do trânsito, que também contribui para o aumento na demanda de serviços de reabilitação", comentou.

Veja a lista dos municípios contemplados:

TRANSPORTE SANITÁRIO

Agudos do Sul

Altônia

Amaporã

Arapongas

Arapuã

Barra do Jacaré

Bituruna

Boa Ventura do São Roque

Boa Vista da Aparecida

Cafelândia

Cambará

Catanduvas

Cerro Azul

Contenda

Cruzeiro do Sul

Esperança Nova

Floresta

Goioerê

Guaraniaçu

Inacio Martins

Itambaracá

Ivaté

Jataizinho

Jesuítas

Joaquim Távora

Leópolis

Mallet

Mamborê

Manoel Ribas

Marilena

Marquinho

Nova Aliança do Ivaí

Nova Aurora

Nova Esperança

Nova Laranjeiras

Nova Olímpia

Nova Prata do Iguaçu

Paraíso do Norte

Paranavaí

Paula Freitas

Paulo Frontin

Perobal

Planaltina do Paraná

Porto Barreiro

Ramilândia

Reserva

Rio Branco do Ivaí

Rio Branco do Sul

Santa Cecília do Pavão

Santa Lucia

Santa Maria do Oeste

Santa Tereza do Oeste

São Tomé

Teixeira Soares

Terra Boa

Terra Rica



EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA

Agudos do Sul

Amaporã

Ângulo

Cruzeiro do Sul

Guairaçá

Mandiritibuba

Paraíso do Norte

Planaltina do Paraná

Reserva