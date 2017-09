Educação seleciona professores bolsistas para o Pronatec

Estão abertas até esta segunda-feira (18) as inscrições do Processo Seletivo de Bolsista para professor, pedagogo e tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais para atuar no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) do Ministério da Educação.

As inscrições são gratuitas, e os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos, referentes à escolaridade, tempo de serviço e aperfeiçoamento. As contratações começam a partir do final do mês, de acordo com a demanda da abertura de turmas.

Os profissionais selecionados irão atuar em Cursos de Formação Inicial e Continuada, que possuem duração de 3 meses. Os cursos são: Assistente Administrativo, Assistente de Costura, Assistente de Logística, Bovinocultor de Leite, Desenhista da Construção Civil, Operador de Computador, Operador de Tratamento de Resíduos Sólidos e Organizador de Eventos.

Os cursos serão ofertados nos seguintes municípios, de acordo com o perfil sócio-econômico local: Apucarana, Almirante Tamandaré, Alvorada do Sul, Assai, Assis Chateaubriand, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Corbélia, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Ibaiti, Ivaiporã, Jaguariaíva, Jardim Alegre, Londrina, Mandaguaçu, Maringá, Medianeira, Palmeira, Palotina, Pinhais, Pinhalão, Pitanga, Ponta Grossa, Quatro Barras, Rolândia, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antônio da Platina, São João do Ivaí, Sarandi, Siqueira Campos, Terra Boa e Toledo. As atividades serão realizadas nas escolas da rede estadual de educação do Paraná.

Os editais, dúvidas frequentes, cronograma e link para inscrições estão disponíveis na seguinte página: arq.e-escola.pr.gov.br/pss/inscricoes_PSS/InscricoesPronatec.html

EXPANSÃO - O Programa Nacional de Acesso à Educação Profissional e Emprego tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica para a população brasileira, com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público.

No primeiro semestre deste ano foram ofertados matrículas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada em Assistente Administrativo e Operador de Computador em 30 municípios paranaenses. “A Secretaria de Estado da Educação tem como um dos seus objetivos ampliar e diversificar as oportunidades de formação profissional à população paranaense. Uma dessas ações é o Pronatec, com seus Cursos de Formação Inicial e Continuada de curta duração, realizados em parceria com o Ministério da Educação”, afirma a chefe do Departamento de Educação e Trabalho, Candida de Carvalho Junqueira.