O Governo do Paraná inaugurou nesta sexta-feira (16) a nova sede uma Unidade de Saúde no município de São Jorge do D’Oeste, no Sudoeste do Estado. A obra teve investimento de R$ 700 mil para construção e de R$ 115 mil para compra de equipamentos e mobiliário, recursos do tesouro estadual. O espaço vai contar com atendimento multiprofissional, com médicos, equipe de enfermagem, agentes de saúde e endemias, além do serviço de odontologia.

O novo local vai substituir a sede antiga da unidade que já funcionava há 20 anos. “O outro espaço não tinha mais condições de atender os usuários, pois a estrutura estava muito comprometida. A unidade agora está muito melhor, com uma estrutura moderna que vai trazer muito mais saúde à população de São Jorge D’Oeste”, diz a diretora da 8ª Regional de Saúde/Francisco Beltrão, Cíntia Ramos.

Localizada perto do Centro da cidade, o objetivo é atender aos quase 10 mil habitantes do município junto a outras duas unidades de saúde. A baiana Daiana Ferreira da Silva é usuária da unidade há dois anos. “Logo que vim morar no Paraná me apaixonei pelo Estado. Sempre que precisei de atendimento, a equipe da unidade foi maravilhosa e nunca tive nenhuma reclamação. No novo local, tenho certeza que vai ser melhor ainda”, comemora.

“É ótimo poder contar com a parceria da Secretaria da Saúde, por meio da 8ª Regional, para melhorar ainda mais a Atenção Primária do nosso município. É um prédio novo e grande que vai atender até 30 pacientes por dia. São só elogios da população que ganha muito com a inauguração”, destaca o secretário municipal de Saúde de São Jorge D’Oeste, Moacir Tagliari.