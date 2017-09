Junta Comercial do Paraná abre concurso para 78 vagas.

A Secretaria de Estado da Administração e Previdência abriu nesta sexta-feira (15) as inscrições para um concurso público para compor o quadro funcional da Junta Comercial do Paraná, autarquia responsável pelos processos de registro de empresas no Estado.

As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de outubro pelo Núcleo de Concursos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). São ofertadas 78 vagas, sendo 53 para técnico administrativo, 6 para administradores, 16 para contadores, 2 para economistas e 1 para bibliotecário. A remuneração dos cargos está entre R$1.523,23 e R$3.657,27.

Para participar do concurso, os candidatos devem ler atentamente o edital e obedecerem aos pré-requisitos básicos. A inscrição deve ser feita pela Internet (www.pucpr.br/concurso Link SEAP2017), mediante o preenchimento do formulário de inscrição, e só será consolidada após o pagamento da taxa de inscrição ou após a homologação da isenção dessa taxa.

De acordo com o presidente da Jucepar, Ardisson Akel, as vagas ajudarão no trabalho de abertura, alteração e fechamento de empresas no Estado. A Junta Comercial é a responsável por integrar os sistemas dos órgãos licenciadores e reguladores pelos quais os empresários precisam passar para completar o registro de empresas. “Esse papel transformou a Jucepar na porta única de entrada para os registros empresariais. O volume de trabalho também aumentou e a recomposição do quadro vai garantir que as etapas de registro continuem seguras e desburocratizadas”, diz.

Com a implantação do sistema Empresa Fácil Paraná, da Jucepar, o processo de análise de documentação e liberação de certidões para o funcionamento de empresas leva, em alguns casos, poucas horas ou no máximo em até cinco dias úteis. O processo pode ser acompanhado on-line, via Empresa Fácil. Antes disso, algumas empresas só começavam a funcionar depois de 40 dias e com a necessidade de entregar os documentos presencialmente em vários órgãos.

SELEÇÃO – O processo seletivo será regulado pela PUC-PR e consistirá na realização de provas que além de avaliarem o conhecimento em língua portuguesa, informática, raciocínio lógico e matemático, conhecimentos gerais, vai contemplar conhecimentos específicos para cada cargo.

Os dias e locais de provas serão anunciados após a publicação em edital dos inscritos no processo seletivo. A expectativa é que o processo seja realizado a partir da segunda quinzena de novembro.