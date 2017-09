Francisco Beltrão vai zerar a fila de cirurgias de pterígio

O Governo do Estado em parceria com a prefeitura de Francisco Beltrão deu início nesta sexta-feira (15) a um mutirão de cirurgias oftalmológicas de pterígio. Também conhecida como ‘carne no olho’, a doença é caracterizada por um tecido que cresce no globo ocular podendo atingir a pupila e afetar a visão. O objetivo é fazer 350 cirurgias e zerar a demanda pelo procedimento no município até o fim de outubro.

“Esta é uma demanda que estava represada há alguns anos. É a primeira vez que oferecemos o procedimento pela rede pública de saúde de Beltrão. Até agora, a cirurgia era realizada apenas na rede privada. É mais uma conquista do Governo do Estado para a população da nossa região”, fala a diretora da 8ª Regional de Saúde, Cíntia Ramos.

De acordo com o oftalmologista Eduardo Menezes, um dos responsáveis pelo atendimento no mutirão, o procedimento é simples e leva apenas 10 minutos. “Retiramos o tecido e transplantamos uma parte saudável do mesmo olho para o local onde estava o pterígio para não ter chances de reincidência. É um procedimento rápido e moderno com um pós-operatório tranquilo”, explica o médico.

Serão feitas cerca de 40 cirurgias por dia no Hospital Regional do Sudoeste, localizado em Francisco Beltrão. Além desta sexta-feira (15), também estão marcados procedimentos para os dias 16, 17, 23 e 24 de setembro e 20, 21 e 22 de outubro. Para ser atendido, o paciente já deve ter indicação cirúrgica e estar cadastrado na Secretaria de Saúde do município. Outras cidades da regional devem ser atendidas nas próximas etapas do mutirão.