Iapar e Simepar encerram serviço Alerta Geada 2017

O Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) e o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) emitiram nesta quinta-feira (14) o último boletim do serviço Alerta Geada de 2017. A atual condição de bloqueio atmosférico mantém as temperaturas elevadas para os próximos dias, inviabilizando a formação de geadas no Paraná.

Em operação desde maio, o Alerta Geada divulga as previsões diárias de temperatura e do risco de ocorrer geadas na região cafeeira do Estado. O serviço auxilia os cafeicultores a decidir sobre o uso de técnicas de proteção em lavouras novas de café, com até dois anos.

A recomendação aos produtores que amontoaram terra no tronco dos cafeeiros é retirar imediatamente a proteção, procedimento que deve ser feito com as mãos para evitar danos às plantas.

INVERNO - Na zona cafeeira do Paraná o inverno transcorreu com temperaturas amenas, com cinco ondas de frio e apenas dois avisos de Alerta Geada, o primeiro em (09/06) e o segundo em (17/07). Durante as demais ondas de frio, ocorreram apenas geadas em áreas de baixada, sem risco para os cafezais.

“Neste inverno ocorreram condições de neutralidade do fenômeno ENOS. Em tais condições, tem-se observado formação frequente de geadas, pois não há nenhuma anomalia de grande escala para bloquear as passagens das massas polares”, afirma Angela Beatriz Costa, meteorologista do Simepar/Iapar.

O Alerta Geada voltará a ser ativado no próximo ano. O serviço é uma iniciativa do Iapar e do Simepar, com o apoio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Instituto Emater, Consórcio Pesquisa Café, prefeituras, cooperativas e associações de produtores.