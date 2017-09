Concurso vai escolher melhores queijos artesanais do Paraná

O Instituto Emater está promovendo um concurso para escolher os melhores queijos artesanais produzidos no Paraná. Serão sete etapas regionais, que começam em outubro em Pinhão, para os municípios do território de Cantuquiriguaçu, e Francisco Beltrão, para os do Sudoeste. A eliminatória será em julho de 2018, em Curitiba, quando serão escolhidos os cinco melhores queijos do Estado.

O objetivo do concurso é identificar e promover os queijos artesanais, valorizando a cultura alimentar rural e as tradições da agricultura familiar paranaense.

As inscrições para as duas primeiras etapas já estão abertas. Para participar do concurso, o produtor deve atender a alguns critérios. O primeiro deles é produzir o queijo com leite do próprio estabelecimento rural em que vive. Também é exigida a aplicação de boas práticas no processamento do queijo. O participante deve possuir rebanho devidamente vacinado e livre de enfermidades, com atestado sanitário. O queijo não pode apresentar aditivos artificiais como conservantes e corantes.

Segundo Reni Denardi, do setor de Negócios e Mercados da Emater, serão analisados os queijos com, no mínimo, vinte dias de maturação no dia do concurso e feitos com leite cru ou pasteurizado. A unidade de processamento poderá ser formalizada ou não. Serão analisados aspectos como sabor, aroma, consistência, textura, cor e apresentação dos queijos.

“Normalmente o queijo artesanal é feito para o consumo próprio ou da vizinhança. Essa é uma tradição de longa data no meio rural paranaense. Queremos valorizar esse tipo de produção, assim como já é feito em Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul”, afirmou Denardi.

Para ele, o concurso é um estímulo aos agricultores familiares e vai comprovar a qualidade da produção de queijos do Estado. A expectativa dos organizadores é que cerca de vinte produtores participem em cada etapa regional.

INSCRIÇÕES – Em outubro será feita a seleção dos melhores queijos da região de Pinhão (território Cantuquiriguaçu), no dia 17, e de Francisco Beltrão (Sudoeste), no dia 20. As inscrições para as duas primeiras etapas podem ser feitas até o dia 5 de outubro nas unidades municipais do Instituto Emater ou pelo e-mail concursoqueijo@emater.pr.gov.br.

Não há cobrança de qualquer taxa. No dia do concurso o produtor deve entregar uma peça para avaliação e degustação da comissão julgadora.