Provas do Encceja 2017 serão aplicadas uma hora mais tarde

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou esta semana que todas as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) serão aplicadas uma hora mais tarde que originalmente estabelecido.

As provas da manhã passam a ser realizadas das 9 às 13 horas e as da tarde das 15h30 às 20h30. Tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio serão realizados na mesma data, 22 de outubro.

TERCEIRO MAIOR - No total, 1.573.862 pessoas estão inscritas no Encceja deste ano em todo o Brasil. O Paraná é o estado com o terceiro maior número de inscritos, com 119.963 no ensino médio e 30.639 no ensino fundamental. “A participação expressiva no Exame de Certificação demonstra o interesse da população paranaense em dar continuidade aos seus estudos e procurar um melhor posicionamento no mundo do trabalho”, diz a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria da Educação, Márcia Dudeque.

MUNICÍPIOS - As provas serão aplicadas em 49 municípios paranaenses: Almirante Tamandaré, Apucarana, Arapongas, Araucária, Cambé, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Campo Mourão, Cascavel, Castro, Cianorte, Colombo, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ibiporã, Lapa, Laranjeiras do Sul, Londrina, Mandirituba, Marechal Cândido Rondon, Marialva, Maringá, Matinhos, Medianeira, Paiçandu, Palmas, Palmeira, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Quatro Barras, Rolândia, Santo Antônio do Sudoeste, São José dos Pinhais, Sarandi, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama, União da Vitória.

O cronograma completo está disponível na página do Inep: portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/id/873977

BOX

Paraná oferta os Exames da EJA Online

Ao contrário da prova nacional, Encceja, os Exames da EJA On line são divididos em quatro etapas e realizados entre agosto e novembro, em quase 300 escolas da rede estadual de ensino. A primeira e a segunda etapas são para o Ensino Fundamental e a terceira e quarta etapas serão para o Ensino Médio.

As provas da segunda etapa, que contempla o Ensino Fundamental, serão realizadas no dia 27 deste mês. No dia seguinte, 28 de setembro, começam as inscrições para as duas etapas do ensino médio, até o dia 11 de outubro. Mais informações na página www.educacao.pr.gov.br/eja.