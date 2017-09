Sanepar é a estatal mais inovadora do Sul do Brasil

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) é a que apresenta a melhor performance em inovação na categoria Estatais e Filantrópicas do Sul do Brasil, no ranking da Revista Amanhã, que chegou às bancas nesta semana. A Copel foi premiada como segundo lugar nesta mesma categoria. O Hospital Casa de Misericórdia, também paranaense, conquistou a quarta posição.

Entre os fatores que credenciaram a Sanepar como líder da premiação, destacam-se os 12 contratos e convênios de cooperação técnica internacional e os 20 nacionais. Como resultado destas parcerias, nos dois últimos anos, a Sanepar gerou mais de 100 iniciativas em busca de soluções tecnológicas, sustentáveis e inovadoras para seus processos de água, de esgoto, de resíduos sólidos, energia, automação e gestão para o saneamento. No período, também foram produzidas 50 publicações científicas e técnicas e 43 produtos aplicáveis.

Com equipe permanente de pesquisadores e a Assessoria de Pesquisa e Desenvolvimento compondo a estrutura formal da empresa, a Sanepar tornou-se referência nacional em sua área de pesquisas. “A Companhia se destaca pela sua capacidade de inovar”, afirma o presidente, Mounir Chaowiche. Ele cita como exemplo o projeto inovador de microgeração de energia elétrica em adutoras de água por meio de bombas que operam como turbinas. “Além desta, temos dezenas de iniciativas bem-sucedidas”, destaca ele.

A ESCOLHA – O ranking Campeãs da Inovação está na 14.ª edição e neste ano traz duas novidades: a metodologia e a criação das categorias Estatais e Filantrópicas, vencida pela Sanepar, destinada a empresas públicas e entidades filantrópicas e Ensino & Pesquisa, voltada para universidades e centros de pesquisa. A metodologia do Global Innovation Management Institute (Gimi) foi aplicada no certame pelo IXL- Center, de Cambridge, região metropolitana de Boston (EUA).

O Gimi foi criado por um grupo de executivos, acadêmicos e consultores especializados em inovação que auxiliam pessoas, empresas e regiões a desenvolver competências em gestão da inovação de nível mundial através de padrões, métricas, protocolos de teste e certificações globais. São avaliados aspectos como processos, estratégia e recursos voltados à inovação.

Além da Sanepar, entre as estatais e filantrópicas mais inovadoras do Sul aparecem outras duas paranaenses: a Copel, em segundo lugar, e o Hospital Casa de Misericórdia, que conquistou a quarta posição.