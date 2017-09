Governo do Estado libera mais R$ 8 milhões para Jaguariaíva

O município de Jaguariaíva vai receber R$ 8 milhões em recursos do Governo do Paraná para ampliar e melhorar os serviços oferecidos à população. O anúncio foi feito pelo governador Beto Richa nesta quinta-feira (14), durante agenda na cidade.

O governador esteve no município, que completa 194 anos neste dia 15 de setembro, para entregar equipamentos hospitalares, uma ambulância e um veículo para a prefeitura e liberou as novas verbas para ações nas áreas de saúde, saneamento, infraestrutura urbana, agricultura e segurança pública.

Richa enfatizou que o Estado é um dos poucos que consegue repassar recursos para os municípios e fazer investimento direto porque está com as contas equilibradas. “Afirmo, sem falsa modéstia, que todos os investimentos acontecem porque fizemos uma gestão austera e equilibramos as contas públicas. Se não tivéssemos tido a coragem de tomar medidas duras, não estaríamos na situação privilegiada que estamos hoje”, disse ele.

Dos recursos liberados, R$ 743 mil são destinados para a reforma e ampliação de três unidades da saúde; R$ 120 mil para a aquisição de uma van para transporte de pacientes; R$ 1,5 milhão para pavimentação asfáltica; R$ 300 mil para saneamento básico; R$ 220 mil para aquisição de um ônibus para transporte de pacientes; R$ 50 mil para compra de um veículo para a ação social; R$ 150 mil para um trator; R$ 240 mil para a compra de duas ambulâncias; R$ 160 mil para aquisição dois aparelhos de raio-X; R$ 50 mil para outro veículo para a saúde; R$ 300 mil para um caminhão de coleta seletiva; R$ 87 mil para viatura da Polícia Militar; R$ 87 mil para uma viatura do Corpo de Bombeiros; R$ 88 mil para uma viatura descaracterizada da Polícia Civil e um kit de videoconferência para a delegacia.

Os repasses e equipamentos são oriundos de recursos do Governo do Estado e de emendas parlamentares dos deputados estaduais Plauto Miró, Pedro Lupion, Alexandre Curi, Alexandre Guimarães, Márcio Paulik, Nelson Justus, Maria Vitória e Adelino Ribeiro.

COMPLEXO - Richa também assinou a liberação de R$ 4,6 milhões para a Prefeitura de Jaguariaíva, via Sistema de Financiamento dos Municípios (SFM). Com os recursos, o município vai adquirir terrenos para instalação de um complexo agrícola.

HOSPITAL - Em outro compromisso na cidade, o governador inaugurou a reforma do Hospital Carolina Lupion. Além de equipamentos cedidos pelo Governo do Estado, a instituição recebeu R$ 1 milhão de recursos do Governo Federal.

O hospital, que tem 79 leitos, é referência das Redes Mãe Paranaense e Paraná Urgência, atendendo cerca de 80 mil habitantes da região. “Fico feliz ver equipamentos do Estado e presenciar grandes transformações no hospital e em todo o município”, disse Richa. A unidade recebe R$ 1,3 milhão do programa criado pelo Governo do Estado para apoiar hospitais públicos e filantrópicos (Hospsus).

Para o prefeito de Jaguariaíva, José Sloboda, a parceria com Governo do Estado tem sido essencial para o desenvolvimento social e econômico do município. “Buscamos esses benefícios para a população e o governo tem respondido com obras”, afirmou. Outra obra inaugurada na cidade foi a revitalização da avenida Antônio Cunha, principal via da região central de Jaguariaíva.

PRESENÇAS - Participaram da solenidade o presidente da Cohapar, Abelardo Lupion; os deputados estaduais Pedro Lupion, Alexandre Curi e Plauto Miró; o deputado federal Sandro Alex; e o presidente da Associação Comercial Industrial e Agrícola do município, Tiago Banach.