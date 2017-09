Em evento em Foz, Paraná e Japão discutem parceria

A grande população de descendentes de japoneses que vive no Paraná poderá ser a maior beneficiada pela parceria entre o Governo do Estado e a Japan External Trade Organization (Jetro HQ). O assunto foi discutido na manhã desta quinta-feira (14), em reunião realizada durante a Conferência Latino-Americana de Investimentos (Clain), em Foz do Iguaçu.

A Jetro HQ é uma instituição sem fins lucrativos, relacionada com o governo do Japão, que tem a finalidade de promover investimentos e o comércio exterior daquele País. O secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL), Juraci Barbosa, explicou que já há um protocolo de intenções assinado entre o Governo do Paraná e a Jetro HQ, o que evoluirá para um convênio, com cronograma de metas.

Ele destacou que o Paraná conta com grande presença de descendentes de japoneses o que, pela questão cultural e pelos vínculos com o país, torna muito atraentes tais investimentos.

“Com a cultura japonesa já enraizada no nosso Estado, devemos intensificar investimentos do Japão, seja na vinda de novas empresas ou em fundos de investimentos em projetos”, disse o secretário.

Também participaram da reunião o diretor-presidente da Agência Paraná Desenvolvimento, entidade vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, Adalberto Netto; e o vice-presidente executivo da Jetro HQ, Tatsuhiro Shindo.