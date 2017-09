Guia orienta planejamento em proteção e defesa civil

O Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres (Ceped/PR) elaborou três livros para orientar as entidades que compõem o Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil do Paraná (Ceprodec) sobre questões que envolvam a redução do risco de desastres. Os materiais foram divididos nos níveis setorial, regional e estadual e servirão como guia para a elaboração do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil.

Os livros serão encaminhados a gestores dos 399 municípios paranaenses, aos 30 órgãos e entidades representados no conselho, às 15 regionais da Defesa Civil e à coordenadoria estadual do órgão. Cada instituição será responsável pela elaboração de medidas voltadas à redução do risco de desastres em sua área de atuação.

Os participantes precisarão cumprir um cronograma de atividades que envolvem a reflexão sobre o tema nos níveis abordados, diagnóstico, discussões, propostas e até consultas em audiências públicas, para incluir a participação da população no processo.

O diretor de Ceped e autor dos livros, capitão Eduardo Gomes Pinheiro, destacou que a elaboração do plano estadual é uma proposta desafiadora, por isso a importância de alinhar o planejamento. “Começamos um processo amplo e participativo de planejamento que terá, ao final, o primeiro plano estadual sobre o tema da história do Paraná, que exige a integração das instituições que formam o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil”, afirmou.

APOIO – De acordo com o secretário-executivo da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, tenente-coronel Edemilson de Barros, toda a equipe técnica do órgão está à disposição das instituições para dar suporte ao planejamento. “Reafirmamos o compromisso de estar ao lado das instituições participantes que possuem, no atual formato do conselho, poder de decisão quanto aos destinos da Defesa Civil paranaense”, disse.

Os próximos passos serão a adequação do cronograma e o início efetivo dos trabalhos. Ao final desse processo simultâneo envolvendo as regionais e os órgãos setoriais, a Coordenadoria Estadual vai organizar e preparar o material para a realização de uma audiência pública em Curitiba. O resultado final será deliberado em plenária pelo Ceprodec, que será responsável pela aprovação do plano. O documento será o instrumento para a gestão de riscos de desastres no Paraná.

Os livros estão disponíveis para download nos links abaixo:

Orientações para o planejamento em proteção e defesa civil - Plano Estadual

Orientações para o planejamento em proteção e defesa civil - Plano Regional

Orientações para o planejamento em proteção e defesa civil - Plano Setorial