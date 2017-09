Em mais uma edição o Paraná Cidadão levou diversos serviços para a população de Cândido de Abreu. O evento teve início na quarta-feira (13), com atendimentos do Projeto Criança e Adolescente Protegidos, que oferece a confecção de identidades para os menores de 18 anos.

O secretário estadual da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Júnior, participou nesta quinta-feira (14), do evento e abriu oficialmente a feira, com a presença do chefe da Casa Cívil, Valdir Rossoni e do prefeito Julio Reis.

São mais de 30 serviços à disposição do município. “A população que for até o Salão Paroquial vai pode fazer documentos, procurar emprego, ter o nome incluído nas tarifas sociais de água e luz, receber orientação jurídica e vários outros serviços gratuitos. Também serão oferecidas atividades de lazer e recreação aos moradores”, explicou Artagão Júnior.

Para a dona de casa Luciana Edemberge a feira está sendo muito boa. “Estou gostando muito dos serviços e dos atendimentos. Consegui fazer a carteira de identidade das minhas filhas, coisa que estava complicado antes por não conseguir ir até o local”, disse Luciana.

O agricultor Elio Boreschi aproveitou o dia e levou a filha para fazer também a primeira carteira de identidade. “Só tenho que agradecer a oportunidade, pois a carteira de identidade é o principal documento e agora minha filha já pode contar com seu RG”.

Em dois dias de evento, já foram feitos em torno de três mil atendimentos, e 350 carteiras de identidade foram confeccionadas.

Os serviços estão disponíveis para a população até esta sexta-feira (15).

SERVIÇO:Paraná Cidadão chega a Cândido de Abreu.

Horário: 9h às 17h.

Local: Salão Paroquial da Igreja Senhor Bom Jesus - Rua Bispo Dom Antônio Mazarotto, 255 - Cândido de Abreu – PR.