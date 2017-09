183 agricultores terão terras regularizadas em Bocaiúva do Sul

Um total de 183 pequenos agricultores de Bocaiúva do Sul receberam nesta quinta-feira (14) a documentação para que possam regularizar suas propriedades. Esta é a primeira etapa do processo. Os produtores ocupam terras particulares (usucapião) e não têm a titularidade definitiva do local onde vivem. A documentação é produzida pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná (ITCG), que coordenada esta ação do Programa de Regularização Fundiária PróRural-Renda e Cidadania no Campo.

Foram entregues às famílias beneficiadas plantas, Memoriais Descritivos e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

A próxima etapa para a regularização será a coleta de documentação desses beneficiários para dar início ao processo de ajuizamento da Ação de Usucapião dos imóveis para que, finalmente, obtenham o título definitivo da posse de suas propriedades.

A defensora pública Josiane Lupion informou que existem centenas de ações de usucapião em andamento em várias cidades por meio da Defensoria Pública do Paraná e que já estão em vias de expedição do título definitivo. Ela explicou que, entretanto, às vezes é necessário um tempo maior para o ingresso de ações, basicamente em função da falta da documentação necessária por parte dos agricultores.

Sobre o PróRural, que existe desde 2012, Josiane Lupion disse que o programa é a possibilidade de realização de um sonho para as pessoas de baixa renda que não têm condições de providenciar a documentação completa para ingressar com a ação de usucapião. “Estamos ao longo desses cinco anos obtendo boas soluções para o problema de posse dos pequenos agricultores do Estado”.

FORTALECIMENTO - O Prórural tem como objetivo central aumentar a competitividade dos agricultores familiares dos territórios que envolvem a Região Central do Paraná e o Vale do Ribeira – objetiva o fortalecimento regional, com especial atenção à regularização fundiária.

“As pessoas da minha comunidade não têm condições de acesso a financiamentos como o Pronaf para poder construir alguma coisa no seu terreno”, disse a agricultora Jandira Bueno Jacomite. Para ela, que aguarda há mais de 30 anos a regularização de sua propriedade, a chegada do PróRural é uma porta que se abriu.

Para o prefeito em exercício de Bocaiúva do Sul, Adriano Taverna, a chegada do PróRural representa um grande avanço para o município. Segundo ele, mais de 55% da população está na área rural e a maioria não tem o registro de imóveis das terras e não consegue acessar programas de governo.

“Com esse trabalho do Governo do Estado, do ITCG, da Defensoria Pública, Emater e Secretaria da Agricultura e do Abastecimento eu tenho certeza que vamos conseguir dar uma melhor condição de vida para todos os nossos produtores”, destacou Taverna.

O diretor-presidente do ITCG, Amilcar Cabral, disse que o Pró-Rural está avançando muito e irá cumprir ou até ultrapassar a meta de regularizar cerca de 4 mil pequenas propriedades rurais no Estado, podendo chegar a 6 mil imóveis.

Também estiveram presentes no evento o secretário de Estado de Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, e o presidente da Emater, Rubens Ernesto Niederheitmann.